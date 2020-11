Autoverkopen EU ingezakt door nieuwe lockdowns

De verkoop van nieuwe personenauto's in de Europese Unie is in oktober weer ingezakt onder druk van de herinvoering van lockdownmaatregelen tegen het oplevende coronavirus in verschillende Europese landen.

Dat meldt de Europese brancheorganisatie ACEA. In september steeg de autoverkoop juist nog voor het eerst in 2020. Volgens ACEA werden vorige maand 953.616 nieuwe auto's verkocht in de EU, een daling van bijna 8 procent vergeleken met vorig jaar. In september steeg de verkoop nog met meer dan 3 procent. In oktober waren in bijna alle EU-lidstaten zwakkere verkopen te zien.

Van de grote automarkten ging de verkoop het sterkst omlaag in Spanje en in mindere mate Duitsland en Frankrijk. In Italië ging het om een zeer kleine verkoopkrimp. Voor Nederland werd door ACEA een min van ruim 5 procent op 31.988 nieuwe auto's gemeten.

Over de eerste tien maanden van dit jaar ligt de verkoop van nieuwe personenauto's in de EU met ongeveer 8 miljoen voertuigen bijna 27 procent lager dan in dezelfde periode van vorig jaar. ACEA spreekt dan ook van een ongekende impact van de coronacrisis op de Europese autoverkoop.