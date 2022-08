Autoverkopen Duitsland: Tesla wint terrein

In Nederland werden vorige maand zo'n 18 procent minder personenauto's verkocht dan in juli vorig jaar, waarmee het verkooptotaal in ons land uit kwam op 22.068 auto's. Peanuts voor de veel grotere Duitse markt, want in Duitsland verkocht Volkswagen afgelopen maand met 39.933 auto's al meer dan de gehele totale Nederlandse markt. Het totale aantal verkochte personenauto's in Duitsland komt in juli uit op 205.911 exemplaren, een daling van 12,9 procent ten opzichte van juli 2021. Ten opzichte van dezelfde maand in 2020 is het gat nog veel groter, want toen werden er ruim 300.000 auto's verkocht in Duitsland. Voor de periode van januari tot en met juli komt het totale aantal verkochte personenauto's uit op 1.443.886 exemplaren, een min van 11,3 procent ten opzichte van de eerste zeven maanden van 2021.

Qua aantallen is Volkswagen in juli nog steeds de grote winnaar in Duitsland, maar het merk zag de verkoop wel met 19,4 procent dalen vergeleken met juli 2021. Op de tweede plaats staat BMW met 17.288 verkochte auto's, een daling van 15,4 procent. Mercedes-Benz pakt nipt de derde plaats met 16.520 exemplaren (-23 procent), gevolgd door Audi met 16.260 verkochte auto's (-7,3 procent). De laatste plaats van de top vijf is voor Skoda met een verkoopaantal van 13.270 auto's. Daarmee is Skoda tevens het enige merk van de top vijf dat een plusje achter zijn naam kan zetten, want de Duitse verkoop van Skoda steeg in juli met 1,8 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2021.

Procentuele winnaars

Kortom, vrijwel alle grote Duitse merken kregen klappen in juli, ook al verkopen ze in absolute aantallen nog steeds het beste. Zijn er ook merken die er relatief gezien fors op vooruit gingen in Duitsland? Jazeker, want Tesla verkocht maar liefst 142,1 procent meer auto's dan vorig jaar. Het totale aantal van 1.184 verkochte auto's in juli stelt qua marktaandeel (0,6 procent) nog niet heel veel voor, maar over de eerste zeven maanden van het jaar kan Tesla in Duitsland wel een aardig marktaandeel van 1,3 procent (19.262 exemplaren) noteren. Voor de algehele EV-verkoop in Duitsland geldt dat deze met 13,2 procent steeg ten opzichte van juli vorig jaar. In totaal gaat het om 28.815 volledig elektrische auto's, waarmee het marktaandeel van de EV in juli uitkomt op 14 procent.

Andere merken die er procentueel op vooruit gingen in Duitsland zijn Land Rover (+62,2 procent, 1.411 exemplaren), Alfa Romeo (+26,5 procent, 291 exemplaren), Dacia (+23,5 procent, 5.716 exemplaren) en DS (+43,8 procent, 322 exemplaren).