Autoverkopen: de helft van alle nieuwe auto's is hybride

Aandeel neemt toe

29
Dacia Duster
Lars Krijgsman

De helft van alle nieuwe auto's in Nederland heeft een hybride aandrijflijn. Dat en meer blijkt uit cijfers van Bovag, RAI Vereniging en RDC.

In augustus zijn er in Nederland 26.663 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat waren er 3 procent minder dan in augustus vorig jaar, toen er nog 27.404 nieuwe personenauto's een kenteken kregen. Vegen we de cijfers over de eerste acht maanden van dit jaar op een hoop, dan komen we uit op een een totaal aantal van 237.909 geregistreerde nieuwe auto's. Dat zijn er 3,8 procent minder dan in de eerste acht maanden van vorig jaar.

Bijna de helft van alle nieuwe personenauto's die in augustus in Nederland zijn geregistreerd, hebben een mild-hybride, volledig hybride of plug-in hybride aandrijflijn. Het marktaandeel van hybride auto's betrof in augustus namelijk 49 procent. Dat marktaandeel lag 5 procentpunten hoger dan in augustus vorig jaar (44 procent). Het aandeel dat volledig elektrische auto's in de registraties van augustus hadden, lag 0,2 procentpunt lager. In augustus was ruim een derde van alle nieuwe auto's een EV. Het marktaandeel van auto's met traditionele en dus niet geëlektrificeerde benzinemotoren nam met 5 procent af. Hier is de verschuiving naar hybride zichtbaar.

Registraties naar brandstofsoort - augustus 2025

Type aandrijflijnAantal aug 2025Marktaandeel aug 2025Marktaandeel aug 2024Verschil in procentpunten
Hybride13.07449%44%+5
Elektrisch9.05133,9%34,1%-0,2
Benzine4.13415,5%20,5%-5
Diesel2991,1%0,9%+0,2
LPG1040,4%0,6%-0,2
