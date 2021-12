Autoverkoop november: bijna 18 procent in de min

Ruim 27.000 auto's klinkt als een enorme vloot, maar de 27.333 nieuwe personenauto's die in november werden geregistreerd zijn er fors minder dan er in diezelfde maand vorig jaar een warm thuis vonden. 17,5 procent minder, om precies te zijn. Het brengt het aantal in de eerste 11 maanden van dit jaar geregistreerde nieuwe personenauto's op 287.265 stuks. In dezelfde periode vorig jaar lag dat aantal met 313.141 stuks nog ruim 8 procent hoger.

De brancheorganisaties verwachten dat het wereldwijde tekort aan computerchips de autobranche nog tot zeker halverwege volgend jaar parten blijft spelen. Bovag en RAI Vereniging mikken erop dat er dit jaar in totaal zo'n 327.000 nieuwe personenauto's worden geregistreerd. Volgend jaar moeten dat er zo'n 390.000 stuks zijn. Vorig jaar vonden in totaal 354.015 nieuwe personenauto's in Nederland een eigenaar.

De elektrische Skoda Enyaq iV was met 998 registraties in november de best verkochte personenauto van Nederland, gevolgd door de Kia Niro waar 992 exemplaren van op kenteken werden gezet. Plekken drie tot en met vijf worden achtereenvolgens opgevuld door de Volkswagen Polo, de Peugeot 208 en de 01 van Lynk & Co. Kia mag zich ook in november weer de koning van de Nederlandse verkopen noemen. Het merk was met 2.766 nieuwe registraties goed voor een marktaandeel van ruim 10 procent.

Top 5 populairste auto's november 2021

Merk Model Registraties Marktaandeel 1 Skoda Enyaq iV 998 3,7 % 2 Kia Niro 992 3,6 % 3 Volkswagen Polo 698 2,6 % 4 Peugeot 208 668 2,4 % 5 Lynk & Co 01 649 2,4%

Top 5 populairste merken november 2021