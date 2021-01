Autoverkoop Europese Unie in 2020 bijna kwart lager

De ACEA, de Europese vereniging voor autofabrikanten, heeft dieprode cijfers vrijgegeven over de autoverkoop in de Europese Unie. Vorig jaar werden er in de Europese Unie bijna een kwart minder nieuwe personenauto's geregistreerd dan in 2019.

In december vorig jaar werden in de Europese Unie 1.031.070 nieuwe personenauto's geregistreerd, 3,3 procent minder dan in dezelfde maand in 2019. Hoewel die procentuele verkoopafname relatief klein is, brengt het de totale jaarverkoop in de Europese Unie op 9.942.509 miljoen stuks. Een enorm aantal, maar wel zo'n 3 miljoen minder dan de 13.028.948 auto's die in 2019 werden geregistreerd. Er werden in de Europese Unie vorig jaar 23,7 procent minder nieuwe personenauto's geregistreerd dan in 2019. Niet eerder was de procentuele daling van de verkoopcijfers in de Europese Unie zo groot. De verklaring is - hoe kan het ook anders - bij de maatregelen om het coronavirus in te dammen te zoeken. Elk EU-land noteerde een stevige verkoopdaling achter zijn naam, met Spanje (-32,3 procent), Italië (-27,9 procent) en Frankrijk (-25,5 procent) als negatieve uitschieters. In Nederland viel het aantal geregistreerde nieuwe personenauto's in 2020 ten opzichte van 2019 met dik 20 procent terug.

Natuurlijk hadden ook de autofabrikanten in de Europese Unie last van de ingezakte verkopen. De Volkswagen Group verkocht vorig jaar met 2.547.519 stuks 21,6 procent minder nieuwe personenauto's in de EU. Groupe PSA zag zijn verkopen met 29,3 procent afnemen tot 1.511.594 stuks, Groupe Renault met 25,6 procent tot 1.145.871 exemplaren. Hyundai Motor Group had vorig jaar in de EU te kampen met een verkoopdaling van 18,4 procent (tot 700.345 exemplaren) en FCA Automobiles noteerde een verkoopdaling van 25,5 procent achter zijn naan en eindigde op zo'n 660.000 nieuw verkochte auto's. BMW Group (648.748) en Toyota Group (565.211) werden met verkoopdalingen van respectievelijk 16 en 12,8 procent nog relatief zacht geraakt. Daimler zag zijn verkopen in de Europese Unie met 22,4 procent afnemen tot 626.836 exemplaren, Ford met maar liefst 30,6 procent tot nog geen 500.000 stuks. Volvo (222.206 auto's), Nissan (209.177 stuks), Mazda (118.904 auto's) en Mitsubishi (86.521 stuks) noteerden verkoopdalingen van achtereenvolgens 15,9 procent, 27,7 procent, 42,5 procent en 28,7 procent. Jaguar Land Rover en Ford werden met verkoopdalingen van 33,6 en 30,8 procent eveneens flink geraakt.