Autoverkoop Europa plust flink: elektrische auto wint terrein

In maart dit jaar zijn er in de Europese Unie 1.087.939 nieuwe personenauto's verkocht. Dat waren er maar liefst 28,8 procent meer dan in maart vorig jaar. Het is voor het eerst dit jaar dat er meer dan een miljoen nieuwe personenauto's in de EU zijn geregistreerd en een groeipercentage van bijna 30 procent klinkt alsof de markt er geweldig voor staat. De automarkt staat er béter voor, maar vergeet niet dat de eerste maanden van 2022 bepaald niet best waren als gevolg van onder meer het wereldwijde tekort aan microchips.

De cijfers van maart 2019 - voor de coronapandemie dus - zetten e.e.a. in perspectief. In maart 2019 vonden 1.722.442 nieuwe personenauto's een baasje in de EU. Strepen we het Verenigd Koninkrijk weg dat toen nog tot de EU behoorde, dan komen we uit op 1.264.388 nieuwe auto's in maart 2019. Wel is de automarkt goed op weg om weer op het niveau van voor de pandemie uit te komen.

Elektrische auto steeds populairder

In februari nam de verkoop van elektrische auto's al met bijna 40 procent toe ten opzichte van diezelfde maand van 2022. In maart is de verkoop van nieuwe elektrische auto's nog harder gestegen en wel met bijna 60 procent. Er zijn in maart 151.573 nieuwe EV's verkocht, 58 procent meer dan in maart vorig jaar. Daarmee waren elektrische auto's in maart goed voor een marktaandeel van 13,9 procent. In maart vorig jaar lag dat marktaandeel nog 2,5 procentpunt lager (11,4%). Naar heeft ook Nederland een klein steentje bijgedragen. In Nederland nam de EV-verkoop in maart namelijk met 132,6 procent toe. Nederland is daarmee na Duitsland en Noorwegen de grootste EV-markt van Europa.

Ook de hybride auto is nog in opmars. In maart werden met 264.694 stuks een dikke 38 procent meer nieuwe hybride personenauto's verkocht dan in maart vorig jaar. Het marktaandeel van hybride personenauto's nam met 1,6 procentpunt toe tot 24,3 procent. Plug-in hybriden waren goed voor een marktaandeel van 7,2 procent. De plug-in verliest aan terrein, daar het marktaandeel van stekkerhybrides in maart vorig jaar nog 1,6 procent hoger lag.

Benzine en diesel

Heeft de traditionele benzineauto te lijden onder de opmars van hybriden en EV's? Nog niet zo. Het marktaandeel van de benzineauto nam in maart namelijk gewoon toe, zij het met een bescheiden 0,4 procentpunt tot 37,5 procent. Daarmee zijn nog altijd bijna 4 op de 10 in de Europese Unie verkochte nieuwe personenauto's een traditionele benzineauto. Hoewel er in maart meer dieselauto's zijn verkocht dan in maart vorig jaar, nam het marktaandeel geheel volgens verwachting af en wel met 1,1 procentpunt. Toch had nog altijd bijna 15 procent van alle in maart verkochte auto's in Europa een dieselmotor onder de kap.