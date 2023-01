'Autoverkoop EU veert iets terug in 2023'

De autoverkoop in de EU zit inmiddels al een paar jaar in een behoorlijke dip. Brancheorganisatie ACEA verwacht dat 2023 opnieuw geen topjaar wordt, maar dat het wel beter wordt dan afgelopen jaar. Het niveau van 2019 is echter nog verre van in zicht.

Al jaren lag de verkoop van nieuwe personenauto's in de EU vrij stabiel op tussen de 13 en ruim 15 miljoen stuks per jaar, totdat corona roet in het eten gooide. In 2020 zakte de markt met ruim een kwart in en werden er in de EU net geen 10 miljoen (9,92 miljoen) nieuwe personenauto's verkocht. In 2021 ging er (grotendeels vanwege het chiptekort) nog wat af en bleef de teller op 9,7 miljoen steken. Het dieptepunt kwam vervolgens pas afgelopen jaar met 9,26 miljoen stuks, het laagste aantal sinds 1993. We zeggen het dieptepunt, want brancheorganisatie ACEA verwacht dat de weg naar boven nu weer is gevonden.

ACEA rekent volgens Reuters op een groeiende automarkt voor dit jaar. De ramingen zijn nu dat er 9,8 miljoen nieuwe auto's worden verkocht. Dat zou een groei van een dikke 5 procent zijn ten opzichte van 2022. Op zich positief, zou je zeggen, al blijft het relatief weinig vergeleken met de pre-coronajaren. In onderstaande tabel (met data van ACEA) zie je het totaal aantal verkochte nieuwe personenauto's per jaar, vanaf tien jaar geleden. Belangrijke kanttekening: een groot deel van de afname van 2019 ten opzichte van 2018 komt door het niet meer meerekenen van de verkoopcijfers van het Verenigd Koninkrijk (2,3 miljoen auto's in 2019).