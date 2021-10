Autoverkoop EU in september op laagste punt sinds 1995

Het aantal nieuw verkochte auto's in de Europese Unie is in september met ruim 23 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand in 2020. Het kwam daarmee op een historisch laag punt uit.

Het grootste probleem voor autofabrikanten is het aanhoudende tekort aan chips, schrijft de Europese branchevereniging voor de auto-industrie ACEA. Vorige maand werden binnen de EU 718.598 auto's geregistreerd. Volgens de Europese auto-industrie is het sinds 1995 niet voorgekomen dat in september zo weinig auto's werden verkocht.

2021 is over de hele linie gezien in Europa nog geen slechter jaar dan 2020. Het begon immers hoopgevend voor autofabrikanten, met duidelijk hogere verkoopcijfers dan in de door corona verstoorde eerste maanden van 2020. Het chiptekort heeft echter duidelijk flink roet in het eten gegooid. Over de eerste negen maanden gezien, plust de verkoop van auto's nog wel 6 procent op jaarbasis. Tot en met september werden er in de EU 7.526.613 nieuwe auto's verkocht.

Volkswagen is tot op heden het best verkochte merk in Europa dit jaar. Dat verkocht 874.556 auto's. Renault volgt op de tweede stek met 539.803 auto's. Peugeot staat op plaats drie met 476.571 verkochte nieuwe auto's.

Niet overal zijn er dit jaar meer auto's verkocht dan vorig jaar. In Nederland werden in de eerste drie kwartalen van dit jaar 4,9 procent minder nieuwe auto's verkocht dan vorig jaar. Ook in Duitsland, de grootste automarkt binnen de Europese Unie, zijn er sinds de jaarwisseling minder auto's verkocht ten opzichte van dezelfde periode in 2020.