Autoverkoop 2022: Kia met afstand de grootste

Kia stoot Volkswagen van de troon. Althans, in Nederland. Van alle nieuwe personenauto's die er het afgelopen jaar in Nederland geregistreerd zijn, was maar liefst tien procent een Kia. De populairste auto in Nederland was echter van een heel ander merk.

De kalender staat inmiddels op 2023 en dat betekent dat we dankzij Bovag, RAI Vereniging en RDC in kaart kunnen brengen hoeveel nieuwe personenauto's er in 2022 in Nederland zijn geregistreerd. Dat waren er in totaal 312.129, 3,2 procent minder dan in heel 2021. Daarmee heeft de Nederlandse automarkt een nieuw dieptepunt bereikt. Niet eerder werden er zo weinig nieuwe personenauto's geregistreerd. In de laatste maand van 2022 werden 30.900 nieuwe personenauto's gekentekend. Dat waren er maar liefst 12,3 procent minder dan in diezelfde maand van 2021. Net als 2021 was ook 2022 een autojaar waarin leveringen niet van een leien dakje gingen als gevolg van een wereldwijd tekort aan computerchips en andere problemen in de productieketen. Van alle in 2022 in Nederland geregistreerde nieuwe personenauto's was maar liefst 23,5 procent een volledig elektrische auto. Bijna een kwart dus. In 2021 lag dat percentage nog op 19,8 procent.

Populairste merk

In 2022 was Kia in Nederland met afstand het populairste merk. Van de ruim 312.000 in ons land geregistreerde auto's waren er 30.036 een Kia. Daarmee was het merk in 2022 goed voor een marktaandeel van 9,6 procent. Het is voor het eerst sinds 2005 dat Volkswagen niet het populairste merk in ons land is. Volkswagen staat met 25.993 registraties op de tweede plek en is daarmee goed voor een marktaandeel van 8,3 procent. Op plek drie tot en met vijf staan Toyota, Peugeot en BMW.

Merk Aantal Marktaandeel 1 Kia 30.036 9,6 procent 2 Volkswagen 25.993 8,3 procent 3 Toyota 25.362 8,1 procent 4 Peugeot 21.242 6,8 procent 5 BMW 17.138 5,5 procent

Populairste auto Nederland

De populairste auto in Nederland was in 2022 echter géén Kia. De Peugeot 208 mocht zich met 9.640 registraties de best verkochte auto van Nederland noemen. De kleine Fransman was goed voor een marktaandeel van 3,1 procent. Op plek twee en drie vinden we wel twee modellen van Kia, achtereenvolgens de Picanto (7.391 stuks) en de Niro (7.277 stuks). De Volvo XC40 (6.821 stuks) en de Opel Corsa (6.669 stuks) staan op plekken vier en vijf.

Merk Model Aantal Marktaandeel 1 Peugeot 208 9.640 3,1 procent 2 Kia Picanto 7.391 2,4 procent 3 Kia Niro 7.277 2,3 procent 4 Volvo XC40 6.821 2,2 procent 5 Opel Corsa 6.669 2,1 procent

2023

Bovag en RAI Vereniging verwachten dat 2023 een beter jaar wordt dan 2022 en zetten voor dit jaar in op een totaal van 340.000 nieuwe personenauto's. Een deel van de auto's die vorig jaar al zijn besteld, worden dit jaar waarschijnlijk geleverd. Wel is de ontwikkeling van de markt sterk afhankelijk van de nationale en internationale economie én van geopolitieke ontwikkelingen. Dit jaar geldt voor zakelijke rijders een fiscale bijtelling van 16 procent voor elektrische auto's. Net als vorig jaar dus. Wel is dit percentage van toepassing op tot €30.000 van de fiscale prijs. Vorig jaar ging het nog om €35.000. Over het resterende deel moet gewoon 22 procent bijtelling betaald worden. Wie dit jaar een elektrische auto wil kopen, kan voor de aanschaf van een EV van tot €45.000 op een subsidiebedrag van €2.950 rekenen. Vorig jaar lag dit bedrag nog op €3.350.