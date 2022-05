Autosector nog huiverig, maar in 2023 mogelijk overschot aan chips

Het wereldwijde chiptekort houdt de auto-industrie volgens enkele grote spelers nog wel even in zijn greep. Tegelijkertijd verwacht een marktonderzoeker dat er mogelijk volgend jaar al een overschot aan chips zal zijn.

Wie nu een nieuwe auto bestelt, moet soms buitengewoon lang wachten tot deze geleverd wordt. Naast de misgelopen productie door lockdowns en de door de oorlog in Oekraïne veroorzaakte tekorten aan sommige onderdelen is het chiptekort uiteraard een belangrijke boosdoener. Volkswagen houdt rekening met een tekort aan microchips tot in 2024, Stellantis verwacht dat het in ieder geval nog tot in volgend jaar een probleem zal zijn. Een analist van het Amerikaanse marktonderzoeksbureau Gartner is beduidend optimistischer gestemd, zo blijkt uit zijn uitspraken tegenover het Duitse persbureau DPA.

Door de enorme investeringen in de chipproductie vanwege de wereldwijde tekorten kan er volgens de analist volgend jaar overcapaciteit in de sector ontstaan. Grote chipconcerns zoals het Taiwanese TSMC, het Zuid-Koreaanse Samsung en het Amerikaanse Intel investeren nu tientallen miljarden dollars in uitbreiding van de productiecapaciteit om aan de sterke vraag te kunnen voldoen. Gartner denkt dat dit in 2023 of 2024 kan leiden tot overcapaciteit, waarbij dus het aanbod van chips groter is dan de vraag.

Gartner verwacht wel dat het overaanbod op de chipmarkt in de loop van de tijd zal worden gecompenseerd door de almaar stijgende vraag naar chips in de wereld. Bij een balans tussen vraag en aanbod gaan chipbedrijven dan weer investeringen doen voor een toekomstige vraag, aldus de analist.