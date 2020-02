Autosalon van Genève gaat niet door door coronavirus

De organisatie van Palexpo, de congreshal waar de Autosalon van Genève traditioneel in wordt gehouden, hield met allerhande voorzorgsmaatregelen al rekening met risico's omtrent het coronavirus. Hoewel andere grote evenementen in Europa, waaronder het World Mobile Congress in Barcelona zijn afgelast en ook autobeurs Auto China in Beijing is uitgesteld, zou de Autosalon van Genève vooralsnog gewoon doorgaan. Droevig nieuws vandaag: de belangrijkste autobeurs van Europa gaat níet door.

Diverse Zwitserse media, waaronder de Neue Zürcher Zeitung, schrijven vandaag dat wegens besmettingsgevaar rond het coronavirus is besloten om grote evenementen waar meer dan 1.000 bezoekers op af komen, in ieder geval tot en met 15 maart te verbieden. Jaarlijks komen honderdduizenden bezoekers op de Autosalon van Genève af, dus het lijkt zeker dat de autobeurs daarmee niet doorgaat. De autoshow zou plaatsvinden van 7 tot en met 17 maart. De organisatie achter de autobeurs zelf heeft vooralsnog niet gereageerd. Ook is een streep gezet door grote sportevenementen die tot en met 15 maar gehouden worden.

Op moment van schrijven zijn in Zwitserland 15 bevestigde gevallen van personen die geïnfecteerd zijn met het coronavirus. Meer dan 100 personen zitten momenteel in quarantaine. In de Neue Zürcher Zeitung zegt Alain Berset, minister van Volksgezondheid onder meer dat de autoriteiten verwachten dat het aantal personen in quarantaine de komende dagen alleen maar zal toenemen.

Het niet doorgaan van de Autosalon van Genève heeft natuurlijk géén invloed op de constante stroom autonieuws op deze website. Vooralsnog gaan alle nagenoeg alle primeurs gewoon door, al heeft Bugatti aangegeven de onthulling van zijn nieuwe model tot naarder order uit te stellen. Op deze pagina verzamelen we het nieuws over de nieuwkomers die volgende week in Genève zouden staan: Autosalon van Genève 2020.