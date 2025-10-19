Nieuwe auto’s halen 'zichzelf' links en rechts in. Het duurde bijvoorbeeld maar een jaar voordat de Volvo EX90 en zijn Polestar-broer een flinke update kregen. De accupakketten zijn sinds kort groter, de motoren krachtiger, en het opladen kan sneller. Het steeds sneller vernieuwen lijkt een trend in autoland, maar wat betekenen deze updates voor kopers van het eerste uur?

De Volvo en Polestar zijn zeker niet de enige die relatief kort na hun introductie een update krijgen. Stellantis deed iets soortgelijks met de Opel Corsa Electric en Peugeot e-208. Anderhalf jaar nadat de gefacelifte versie op de weg kwam, kreeg de elektrische Corsa namelijk nieuwe accu’s. Daardoor komt de Opel verder op een lading. Ook het verbruik is door het nieuwe accupakket een beetje lager. De e-208 onderging zo’n zelfde verandering: de actieradius steeg volgens de WLTP-cyclus met 24 kilometer. Deze opwaardering werd ook doorgevoerd bij de andere auto’s van Stellantis met dezelfde aandrijflijn.

Bij Volkswagen is het niet anders, bijvoorbeeld bij de ID3. De Wolfsburger werd in maart 2023 gefacelift. Minder dan een jaar later was het tijd voor een vernieuwde versie. De ID3 Pro S is sinds de meest recente opfrisbeurt 30 pk sterker, maar er waren ook wijzigingen die op alle ID3’s van toepassing zijn. Zo werd de hard- en software van het infotainmentsysteem aangepast en wijzigde Volkswagen sommige sliders en knoppen.

Ook Hyundai kondigde minder dan een jaar na de introductie updates aan voor de Ioniq 5. Het accupakket werd groter, er kwamen optionele digitale spiegels en de schokdempers werden gewijzigd.

Chinese auto’s

AutoWeek-nieuwscoördinator Lars Krijgsman valt het volgende op: “Het in hoog tempo opwaarderen van auto’s zien we overal, maar met name Chinese fabrikanten zijn er heer en meester in. Kijk maar eens naar de sneltreinvaart waarmee de producten van Volvo en Polestar al soms na minder dan twee jaar grondig worden vernieuwd. Deze merken van Geely zijn lang niet de enige die dit kunstje beheersen. Xpeng knalde vrij kort na het debuut van de G6 en G9 een naar eigen zeggen nieuw 800v-platform onder dat tweetal en SAIC’s MG lanceerde al na een paar jaar een volledig nieuwe generatie van de 4 Electric. EV’s zijn natuurlijk eenvoudiger van een nieuwe, sterkere en efficiëntere elektromotor en nieuwe accu te voorzien dan brandstofauto’s van een compleet nieuwe verbrandingsmotor."

"Wat waarschijnlijk ook meespeelt, is dat Chinese fabrikanten in het thuisland hevige concurrentie ondervinden van andere Chinese fabrikanten. Het is de wet van de sterkste. Wie de meest actuele auto heeft, heeft de grootste overlevingskans. In Europa hopen de Chinese autobouwers in rap tempo marktaandeel te veroveren, dus ook hier kan de introductie van een nieuwe aandrijflijn die de vorige versie al overbodig maakt geen kwaad. Restwaarde staat in ieder geval voorlopig wat minder hoog op de prioriteitenlijst.”

Restwaarden

Deze snelle vernieuwingen komen door het hoge tempo waarin technologische ontwikkelingen elkaar opvolgen, stelt Maarten Baljet. Hij is hoofd consultancy bij BF Analytics, een Duits expertisebureau op het gebied van restwaardevoorspellingen. “Er is nog steeds sprake van snelle technologische vooruitgang bij elektrische auto's. Er komen betere auto’s op de markt, of de technologie kan goedkoper aangeboden worden.” Volgens Baljet is het verklaarbaar dat fabrikanten hun auto’s snel bijwerken. "Als je de auto geen update geeft, dan word je ingehaald door de concurrentie. Het is beter om wel te vernieuwen en met de nieuwste technologie te komen, dan af te wachten.”

Auto’s van voor een update kunnen wel te maken krijgen met meer afschrijving, maar dit zal niet bij elke auto evenveel zijn. “Het liefst wil je als consument de betere auto, het is voor verkopers dan lastiger om de oudere versie te verkopen. Zo zie je bij de Volkswagen ID4 een duidelijk prijsverschil tussen de versies van voor en na de technische updates uit 2023.”

Wel ziet Baljet dat het voor de restwaarde vooral belangrijk is dat een auto een grote actieradius heeft en snel op kan laden. “Daarin zijn de eerste EX90 en Polestar 3 behoorlijk capabel, dus de extra afschrijving zal niet dramatisch zijn.”

Voor de autokoper is het volgens Baljet ‘het overwegen waard’ om de aanschaf uit te stellen tot de eerste update. Het is echter niet voor iedereen mogelijk om te wachten. Ook is het altijd maar de vraag of er überhaupt een update in het verschiet ligt.