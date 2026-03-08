Vorig jaar stonden automobilisten in Nederland zo'n 1,2 miljoen kilometer in de file. Dat is ongeveer even ver als 31 keer rond de aarde. Er waren in 2025 iets meer files dan een jaar eerder, namelijk 3 procent. Er werden in totaal ruim 450.000 files gemeld, die in totaal twaalf jaar duurden. Dit blijkt uit de ANP-analyse van filedata aangeleverd door de Rijkswaterstaat.

Volgens de ANWB zijn er tijdens de coronaperiode veel meer auto's bijgekomen, onder andere doordat mensen niet meer met het openbaar vervoer konden reizen. Hierdoor zijn er de afgelopen vijf jaar aanzienlijk vaker files dan voor de pandemie.

De meest voorkomende oorzaak voor het ontstaan van een file was drukte tijdens de spits, dat gold namelijk voor 70 procent van alle files in 2025. Automobilisten stonden om deze reden ruim 850.000 kilometer in de file. Ruim 3 procent van de files ontstond door werkzaamheden, en 1 procent werd veroorzaakt door ongevallen. Files kwamen het vaakst voor op de trajecten tussen Den Bosch en Utrecht en tussen Utrecht en Den Haag.

De gemiddelde fileduur in 2025 was 14 minuten. Een jaar eerder was dit nagenoeg hetzelfde. Op dinsdagen en donderdagen werden in totaal de meeste kilometers file gemeten, respectievelijk 260.000 en 270.000 kilometer file.

De dag met de langste files was 17 april, met 760 uren. Dit komt neer op bijna 10.000 kilometer. In april werden het vaakst files gemeld. Ruim 53.000 files zorgden die maand voor ongeveer 140.000 kilometer langzaamrijdend verkeer.