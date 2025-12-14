Nederlandse automobilisten kiezen steeds vaker voor een uitgebreide autoverzekering. In 2015 sloot maar liefst de helft van alle autobezitters nog een WA-verzekering af, nu is dat nog geen 30 procent.

"De afgelopen jaren zien we dat het prijsverschil tussen WA en WA+ alsmaar kleiner wordt”, zegt Michel Ypma, expert verzekeringen bij Independer. "In 2015 was een WA+-verzekering gemiddeld 10 procent duurder dan WA. Maar afgelopen jaar was dat nog maar 2 procent. In praktijk gaat dat doorgaans om een paar euro per maand. En als je voor een habbekrats een veel uitgebreidere dekking kunt krijgen, dan is het logisch dat we zien dat het aandeel WA+ de afgelopen jaren toenam.”

Een WA-verzekering heeft de minst uitgebreide dekking en dus de goedkoopste premie. Deze verzekering dekt alleen de schade die je in het verkeer aan een ander toebrengt. Een WA+-verzekering vergoedt daarnaast ook de schade aan de eigen auto door externe oorzaken. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld diefstal, schade door brand- en explosies, een botsing met dieren of door natuurgeweld, zoals een storm of hagelstenen.

Prijskaartje van €50.000

In 2015 sloot nog 50 procent van alle autobezitters via Independer een WA-verzekering af. Dit jaar daalde dat naar nog geen 30 procent. WA+ laat een omgekeerd beeld zien. In tien jaar tijd groeide deze verzekering van 30 procent naar ruim 41 procent. Ook de uitgebreidste dekking, allrisk, wordt fors meer afgesloten met een stijging van 10 procent.

WA+ het goedkoopst voor jongeren en 65-plussers

Waar voor de meeste automobilisten een WA-verzekering nog altijd het goedkoopst blijkt, is dat anders voor jongeren en 65-plussers. Uit onderzoek van Independer eerder dit jaar blijkt dat jongeren met WA+ gemiddeld 13 procent goedkoper uit zijn. Voor senioren gaat het zelfs om een verschil van 22 procent. Je betaalt dus minder geld voor een uitgebreidere verzekering.

"Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat de jongere en oudere bestuurders met een WA+-verzekering vaak een nieuwere en goed onderhouden auto rijden”, aldus Ypma. "Dan zijn ze waarschijnlijk ook voorzichtiger achter het stuur. Dat verkleint het risico op grote schades, waardoor verzekeraars de autopremie voor een WA+-dekking lager kunnen aanbieden dan bij een WA-verzekering.”