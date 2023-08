Automobili Pininfarina Pura Vision: elektrische extravagantie

Wie het autonieuws op AutoWeek.nl op de voet volgt, zal de Automobili Pininfarina Pura Vision waarschijnlijk wel herkennen. Alweer ruim twee jaar geleden doken we patentplaten op van de Pura Vision en vervolgens kwamen we een jaar later nieuwe schetsen van het studiemodel op het spoor. Wat bleek; Automobili Pininfarina had nog wat aan het ontwerp geschaafd en nu zien we dat we destijds al het eindresultaat hebben kunnen bewonderen. Nu trekken de Italianen zelf het doek van de Pura Vision en hoewel die in grote lijnen al te zien is geweest, blijft het een opvallende verschijning.

Niet traditioneel

Automobili Pininfarina heeft met de Pura Vision weliswaar de zoveelste elektrische SUV op de wereld gezet, maar doet dat wel op creatieve wijze. De Pura Vision is geen traditioneel gelijnde SUV en zou je ook als een soort hoogpotige GT of shooting brake kunnen zien. Het front wordt bepaald door een soort inkeping over de hele breedte, waarin op de hoeken de koplampen zijn gehuisvest. Daaronder zit een behoorlijk forse voorbumper met luchtinlaten erin die niet zouden misstaan op een auto die een flinke verbrandingsmotor in de neus heeft liggen.

Hoewel de Pura Vision hoog op zijn poten staat, moet de scherp aflopende neus toch wat aerodynamische efficiëntie mogelijk maken. Dat geldt ook voor de raampartij en het dak, want die vormen samen een behoorlijk afgerond geheel, dat bovendien relatief niet zo hoog boven de rest van de auto uitsteekt. Aan de achterkant volgt de Pura Vision een beetje dezelfde aanpak als vooraan, met vrij minimalistische verlichting boven het heftige bumperwerk. Vanuit het dak steekt aan de achterkant een spoiler, waar de lucht zowel onder- als bovenlangs kan stromen.

Ruim en licht

De forse heupen van de Automobili Pininfarina Pura Vision suggereren misschien anders, maar we hebben hier te maken met een vijfdeurs auto in plaats van een driedeurs. Het zijn alleen verre van conventionele portieren, want ze openen in tegengestelde richting van elkaar, waardoor er enorm veel ruimte ontstaat om in te stappen. Een B-stijl heeft de Pura Vision immers niet. In de Pura Vision neem je voorin plaats op sportief gelijnde zetels, achterin kun je diep wegzakken in een weelderig aangeklede zitplek. Van daaruit naar buiten kijken is een uitdaging, al zorgt de uitbundige hoeveelheid glas in het dak er wel voor dat je aan daglicht geen gebrek hebt.

Het oogt al met al vooral vrij rustig en luxe aan boord van het studiemodel en daaraan draagt het minimalistische dashboard zijn steentje bij. Voor je neus tref je een digitaal instrumentarium dat breed genoeg is om tal van relevante gegevens te tonen. Mocht dat nog niet genoeg zijn, dan is er nog een head-up display. Vanuit de behoorlijk forse middentunnel steekt een tweede scherm omhoog, waarop het infotainment en bijvoorbeeld de klimaatregeling en voertuiginstellingen op te roepen zijn. De rijrichting kies je met een draaiknop rechts van het stuurwiel, links van het stuurwiel zit een knop, waarmee je kunt wisselen tussen verschillende rijmodi.

Voorbode van meerdere productieauto's

Over technische mogelijkheden laat Automobili Pininfarina zich nog niet uit, maar we hebben hier dan ook vooral met een visueel uithangbord te maken. Pininfarina verklapt in elk geval alvast dat de Pura Vision de voorbode is van meerdere productieauto's. We weten inmiddels dat de Pininfarina Battista later dit jaar een 'hyper-GT' als broer krijgt, dus wie weet sijpelen daar al designinvloeden van deze Pura Vision naartoe.