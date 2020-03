Autofabrikanten sluiten Noord-Amerikaanse fabrieken wegens coronavirus

De angst voor verdere verspreiding van het coronavirus beweegt zich als een lopend vuurtje door de industrie. Gisteren sloten diverse fabrikanten hun Europese productielocaties. Onder meer BMW en Toyota legden al hun Europese productielijnen stil en Daimler en Ford sloten de poorten van een groot deel van hun Europese fabrieken. Nu leggen autofabrikanten ook productielocaties in Noord- en Midden-Amerika stil.

Vandaag geeft Toyota aan dat het vanaf volgende maandag én dinsdag start met het tijdelijk gesloten houden van al zijn fabrieken in Noord-Amerika. Hoe lang Toyota niet produceert, is vooralsnog niet helder. Honda heeft in Noord-Amerika 14 fabrieken, waarvan er maar liefst 10 in de Verenigde Staten staan. Ook Honda ziet zich genoodzaakt de poorten van een groot aantal productielocaties tijdelijk dicht te houden. Vanaf volgende maandag worden er ieder geval tot en met 30 maart geen Honda's gebouwd in Indiana, Alabama, Canada en Mexico. Nissan legt vanaf vrijdag voor de komende twee weken zijn vier fabrieken in Noord-Amerika stil. Hyundai sloot gisteren een van zijn fabrieken in het Amerikaanse Alabama en legt nu alle Noord-Amerikaanse productielijnen stil.

Ook Amerikaanse autofabrikanten houden rekening met verdere verspreiding van het coronavirus. General Motors en Ford melden namelijk dat ze alle productiefaciliteiten in Mexico, de Verenigde Staten en Canada stilleggen. Eerder nog werd de productie nog teruggeschroefd, maar die maatregel blijkt niet afdoende. FCA Automobiles legt in ieder geval tot dertig maart al zijn in Noord- en Midden-Amerika gelegen fabrieken stil. Audi gaf gisteren aan de productie van de Q5 in het Mexicaanse Puebla met ingang van maandag tot en met 13 april stil te leggen.