Het Nederlandse wagenpark elektrificeert in rap tempo, toch worden er opvallend weinig EV’s gestolen. In de eerste drie kwartalen van 2025 zijn er ‘slechts’ 170 stuks buitgemaakt.

In totaal zijn er tussen 1 januari en 1 oktober 5707 auto’s gestolen. Daarvan waren er 170 elektrisch, een aandeel van zo’n 3 procent. Dat blijkt uit cijfers van Stichting VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit). Dat is weinig als je bedenkt dat er in Nederland meer dan 600.000 elektrische auto’s rondrijden. Daarmee bestaat het Nederlandse wagenpark voor zo’n 6,7 procent uit elektrische auto’s.

Voor de dievengilde was de Kia EV6 de meest geliefde elektrische auto. Daarvan zijn er 24 gestolen. Op plek twee staat de Hyundai Ioniq 5, deze werd 17 keer als gestolen opgegeven. Plek drie: de Tesla Model 3, met 11 buitgemaakte exemplaren.

Oorzaken

"Er zijn drie redenen om een auto te stelen”, vertelt Rob Smitskamp van de stichting VbV. "Een daarvan is het stelen van auto’s voor het zware werk, zoals plofkraken en overvallen. Daarvoor zijn elektrische auto’s niet geschikt, criminelen kiezen liever voor snelle Audi’s."

De tweede reden is de verkoop van gehele auto’s. “In het buitenland is er minder vraag naar EV’s.” Dit komt onder meer doordat de laadinfrastructuur in de landen waar veel gestolen auto’s heen vervoerd worden (Oost-Europa en sommige Afrikaanse landen), een stuk minder ver ontwikkeld is dan de laadinfrastructuur in Nederland. Ook zijn elektrische auto’s makkelijk te traceren, denk bijvoorbeeld aan de Tesla-app, waarmee je 24 uur per dag kunt zien waar je auto zich bevindt. “Ook is de vraag naar elektrische auto’s onder Nederlandse particulieren niet groot genoeg, waardoor criminelen ze niet makkelijk kwijtraken”, legt Smitskamp uit.

Maar de meeste auto’s worden volgens de RDW gestolen voor hun onderdelen. Ook hiervoor is de EV niet populair onder boeven. “Een elektrische auto is na een stevig ongeval vaak technisch total loss, als de accu eenmaal kapot is, is dat al snel het geval”, legt Smitskamp uit. Daardoor is de vraag naar die onderdelen lager. Al met al is de hoeveelheid gestolen elektrische auto's volgens hem 'te verwaarlozen'.

Tips tegen diefstal

