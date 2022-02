Autobezit in Nederland blijft toenemen

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft een uitgebreid rapport over autobezit in Nederland gepubliceerd, met interessante cijfers. Hoewel er weleens wordt gezegd dat autobezit niet meer iets is van deze tijd, laten de cijfers een andere werkelijkheid zien.

Natuurlijk heeft lang niet elk huishouden een auto. Begin 2020 telde Nederland 17,4 miljoen inwoners en 8 miljoen huishoudens. Het wagenpark omvatte toen 8,7 miljoen auto's, wat neerkomt om zo'n 1,1 auto per huishouden en 500 auto's per 1.000 inwoners.

De auto's zijn echter niet evenredig over de huishoudens verdeeld. Zo heeft 26 procent van de Nederlandse huishoudens geen auto. Bij 47 procent van de huishoudens staat één auto voor de deur terwijl 21 procent van de huishoudens twee auto's ter beschikking heeft. Bij 6 procent van de huishoudens zijn er 3 of meer vierwielers in bezit. Slechts een kwart van de huishoudens zonder auto geeft aan geen eigen auto te hebben omdat zij de toegevoegde waar de ervan niet inzien, of zijn volgens KiL bezorgd over de invloed van de auto op het milieu. In totaal zou dit gaan om zo'n 6 procent van de huishoudens.

Het is de verwachting dat de groei van het aantal auto's per huishouden stagneert. Dat heeft volgens KiL echter minder te maken met het afnemen van de populariteit van de auto, maar meer met het feit dat er steeds meer alleenstaanden zijn. KiL verwacht dat er tegen 2040 in Nederland zo'n 10 miljoen auto's in Nederland zijn. Dat komt neer op 524 auto's per 1.000 inwoners, 24 stuks meer dan twee jaar geleden.

Groei

De volgens het KiL verwachte toename van het autobezit in Nederland heeft verschillende redenen. Een ervan is extra opvallend. Volgens het kennisinstituut is bijna de helft van de Nederlanders (47 procent) in toenemende mate afhankelijk van de auto. Ongeveer een derde van de Nederlanders zou autobezit niet zien als vrije keuze, maar als noodzakelijk. Met name in minder stedelijke delen van Nederland zijn inwoners afhankelijk van de auto. Deelauto's zijn vooralsnog met name in stedelijke gebieden te vinden. De toename van de afhankelijkheid van de auto heeft onder meer te maken met het verdwijnen van voorzieningen, waardoor de reisafstanden tot bijvoorbeeld ziekenhuizen, supermarkten of bibliotheken toenemen.

Autodichtheid

In 2019 had Nederland gemiddeld 499 auto's per 1.000 inwoners. Dat 'autocijfer' ligt in Nederland hoger dan in het Verenigd Koninkrijk (499), Frankrijk (482), Zweden (473) en Denemarken (455), maar lager dan in onder meer België (511), Luxemburg (681) en Duitsland (574). Het aantal auto's per vierkante kilometer is in Nederland met 229 stuks bijzonder hoog. Ter vergelijking: in België zijn er per vierkante kilometer 192 auto's te vinden, in Luxemburg 164 en in Duitsland 133. Binnen de Europese Unie heeft alleen het eiland Malta een hogere autodichtheid.

Meer interessante cijfers

Het KiL-rapport is volgestopt met interessante cijfers. Zo maakt het inzichtelijk dat het het Nederlandse wagenpark gemiddeld steeds zwaarder wordt. In 2010 woog een nieuw in Nederland geregistreerde auto gemiddeld 1.220 kilo, in 2021 bedroeg dat gemiddelde gewicht 1.480 kilo. Daarnaast blijken er in Nederland ruim 19 miljoen parkeerplekken te zijn, goed voor 225 vierkante kilometer, gelijk aan de oppervlakte van de gemeente Amsterdam. Het gros van de Nederlandse inwoners kan zijn auto binnen 10 meter van de eigen woning parkeren. Leuk weetje: in Nederland zijn 12.000 huishoudens met meer dan 6 auto's.