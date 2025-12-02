Autobedrijven verkopen iets minder gebruikte auto's

De occasionmarkt kan al jaren niet op, maar het kan niet elke maand opnieuw feest zijn. Zo verkochten autohandelaren afgelopen maand wat minder occasions dan vorig jaar. Van een algehele verkoopdaling is echter nog geen sprake.

Er zijn in november door autobedrijven maar liefst 110.981 gebruikte auto's verhandeld. Dat zijn er heel wat, maar wel 3,8 procent minder dan vorig jaar in die maand. Reken echter maar niet dat erom getreurd wordt; over het hele jaar gezien is er nog altijd sprake van groei. De totale teller staat nu immers op 1.274.462 auto's en dat zijn er 2,2 procent meer dan in 2024. Onder particulieren was er bovendien wél gewoon groei in de occasionhandel, want in november gingen er 61.835 occasions van particulieren door naar andere particulieren. Een groei van 6,6 procent. Al deze cijfers komen van de Bovag en RDC.

De populairste occasions van november zijn niet verrassend. Opnieuw was de Volkswagen Polo koploper, met 3.438 registraties, gevolgd door de Volkswagen Golf (2.906 stuks). De meeste door bedrijven verkochte occasions hadden enkel een benzinemotor aan boord (74.891 stuks), hybride occasions waren daarna het populairst met 24.922 exemplaren. Elektrische occasions waren goed voor 6.709 registraties. Volgens de Bovag zijn er afgelopen maand overigens 4,8 procent meer elektrische occasions verkocht dan vorig jaar november en is de groei op jaarbasis nu 11,6 procent. Wel lag de export van EV's vorige maand aanzienlijk hoger dan vorig jaar. Er gingen er 3.412 de grens over, er kwamen er tegelijkertijd 1.059 binnen.

Marktaandeel brandstofsoort, november 2025 (BtC)

Benzine (74.891 registraties, 67,5% marktaandeel) Hybride (24.922 registraties, 22,5% marktaandeel) EV (6.709 registraties, 6,0% marktaandeel) Diesel (3.762 registraties, 3,4% marktaandeel) LPG (601 registraties, 0,5% marktaandeel)

Top 10 modellen, november 2025 (BtC)

Volkswagen Polo (3.438 registraties, 3,1% marktaandeel) Volkswagen Golf (2.906 registraties, 2,6% marktaandeel) Opel Corsa (2.261 registraties, 2,0% marktaandeel) Toyota Yaris (1.879 registraties, 1,7% marktaandeel) Ford Fiesta (1.756 registraties, 1,6% marktaandeel) Ford Focus (1.734 registraties, 1,6% marktaandeel) Kia Picanto (1.672 registraties, 1,5% marktaandeel) Toyota Aygo (1.636 registraties, 1,5% marktaandeel) Renault Clio (1.573 registraties, 1,4% marktaandeel) Peugeot 208 (1.525 registraties, 1,4% marktaandeel)

Top 10 EV-modellen, november 2025 (BtC)