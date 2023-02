Autobedrijven draaien fors meer omzet door prijsstijgingen

Bedrijven in de auto- en motorbranche hebben in Nederland vorig jaar aanzienlijk meer omzet gedraaid dan in 2021. Ten opzichte van de cijfers van 2019 is in 2022 zelfs een nog stevigere omzetstijging waar te nemen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De omzet van de auto- en motorbranche lag vorig jaar 17,6 procent hoger dan in 2021 en zelfs 24,5 procent hoger dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. Daarmee lijkt de branche zich weer hersteld te hebben. De toename van de omzet valt vooral toe te schrijven aan prijsstijgingen. Nieuwe personenauto's zijn duurder geworden, maar ook gebruikte auto's en onderdelen stegen in 2022 behoorlijk in prijs.

De impact van de coronacrisis was aanzienlijk. Fabrieken sloten hun deuren, showrooms waren niet toegankelijk voor klanten en wereldwijd onstond er een groot tekort aan onder meer microchips en kabelbomen. In de deelbranche 'Handel in en reparatie van personenauto's' nam de omzet in 2022 met 20,8 procent toe ten opzichte van die van 2021. Zetten we de omzet in die deelbranche af tegen die van 2019, dan nemen we een omzetstijging van maar liefst 36,7 procent. Met name in de tweede helft van 2022 hield het chiptekort de autobranche minder in zijn greep. Het feit dat er naar verhouding meer elektrische en dus veelal duurdere auto's werden verkocht, had een effect om de omzet. In het laatste kwartaal van 2022 zag de deelbranche zijn omzet met bijna 28 procent toenemen.