Koop je een nieuwe of andere auto? Dan kan je die met ingang van 2026 bij een kentekenloket of RDW-erkend bedrijf enkel nog op naam zetten als je je rijbewijs bij je hebt.

Wie nu een andere auto aanschaft, kan die bij een RDW-erkend bedrijf of bij een kentekenloket op naam zetten. Dat verandert per 2026 niet. Wat wel verandert, is het feit dat het tonen van een identiteitskaart of paspoort daarbij niet meer volstaat. Met ingang van 2026 kun je een auto alleen nog op naam zetten of schorsen met een geldig Nederlands rijbewijs op zak.

De reden: met deze wijziging volgt de RDW de privacywetgeving, die het gebruik van identiteitskaarten en paspoorten door erkende bedrijven niet langer toestaat, aldus RDW.

Wie geen geldig Nederlands rijbewijs heeft, hoeft niet ten einde raad te zijn. Via de website van de RDW, bij een RDW-keuringsstation of bij een RDW-balie blijft het mogelijk om een auto over te schrijven en daarbij je paspoort of identiteitskaart te tonen.