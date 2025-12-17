Heb jij een auto of bedrijfswagen voor de deur staan die op naam staat van een bedrijf dat niet meer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Let dan goed op, straks beëindigt de RDW misschien wel de tenaamstelling ervan!

De RDW heeft inzicht in allerhande informatie en ziet dus ook of een voertuig op naam van een privépersoon of bedrijf staat. Staat er bij jou langs de stoep een auto of bedrijfswagen die op naam van een bedrijf staat, maar staat dat bedrijf niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK), dan kun je in de problemen komen. Per 15 januari 2026 beëindigt de RDW namelijk de tenaamstelling en dat betekent dat je er vanaf dat moment niet meer de weg mee op mag.

De enige oplossing: het voertuig voor 15 januari 2026 op naam van een nieuwe eigenaar/houder zetten. Is die er nog niet? Dan is het verstandig de auto of bedrijfswagen te schorsen. Let wel: daarna mag hij niet meer op de openbare weg staan of rijden. Als er beslag gelegd is op het voertuig, is overschrijven niet mogelijk. Neem in dat geval contact op met de deurwaarder. Als het om een leaseauto gaat, moet je contact opnemen met de leasemaatschappij.

De RDW beëindigt niet de tenaamstelling van alle auto's of andersoortige voertuigen die op naam van een uitgeschreven bedrijf staan. Het gaat vooralsnog enkel om voertuigen die op naam van een bedrijf staan dat vóór 1 juli 2025 is uitgeschreven bij de KVK.