Wie een wat oudere auto heeft, weet ongetwijfeld dat het best lastig kan zijn om snel een afspraak bij de garage te krijgen. Dit gaat in de ene Nederlandse plaats echter heel wat makkelijker dan in de andere, blijkt uit onderzoek. Ook reparatiekosten lopen sterk uiteen.

“Nee, we plannen pas in vanaf halverwege volgende maand”. Dat soort zinnetjes horen autobezitters tegenwoordig wel erg vaak bij een belletje naar de garage, want de meeste garages zitten tot over hun oren in het werk. Toch verschilt dat nogal per Nederlandse woonplaats. Auto-elektronica-reviseur Actronics was zo slim om op Google Maps het aantal garages met het aantal inwoners te vergelijken. Daaruit blijkt dat Assen per 10.000 inwoners de meeste autogarages heeft: 12 stuks. Amsterdam scoort in deze categorie het slechtst en heeft per 10.000 inwoners slechts 2,8 garages te bieden, al ligt het autobezit in die op fietsen en OV gedomineerde biotoop ongetwijfeld ook een stuk lager.

Top 10 Nederlandse Steden in garages per 10.000 inwoners

1 Assen 13,0 2 Lelystad 12,2 3 Apeldoorn 11,6 4 Leeuwarden 11,2 5 Almere 10,5 6 Breda 9,0 7 Zwolle 8,7 8 Amersfoort 8,5 9 Dordrecht 8,4 10 Tilburg 8,1

Waar je zou verwachten dat vraag en aanbod de prijs in balans houden, gaat die vlieger volgens dit onderzoek mooi niet op. Ondanks de overdaad aan garages ben je hier volgens Actronics namelijk het meeste kwijt voor onderhoud, waarbij er werd gekeken naar de kosten voor een grote beurt met APK. Dat kost in Assen gemiddeld €421,95. Utrecht en Zwolle zijn ook dure steden voor auto-onderhoud. In Dordrecht zijn automobilisten met gemiddeld € 318,28 het goedkoopst uit. Ook Rotterdam en Breda doen het goed op dit gebied.

Top 10 duurste Nederlandse steden voor auto-onderhoud

1 Assen € 421,95 2 Utrecht € 418,95 3 Zwolle € 412,62 4 Amsterdam € 407,95 5 Nijmegen € 405,95 6 Middelburg € 404,95 7 Arnhem € 396,62 8 Almere € 389,95 9 Groningen € 389,62 10 Amersfoort € 386,62

Top 10 goedkoopste Nederlandste steden voor auto-onderhoud

1 Dordrecht € 318,28 2 Rotterdam € 326,95 3 Breda € 330,62 4 Zoetermeer € 334,28 5 Tilburg € 339,62 6 Eindhoven € 343,62 7 Leiden € 349,95 8 Den Bosch € 356,95 9 Enschede € 358,95 10 Lelystad € 360,95

Actronics keek ook naar de gemiddelde beoordeling van garages in iedere plaats. Dan komt Middelburg als beste uit de bus, want in de Zeeuwse hoofdstad krijgen garages gemiddeld 4,62 (van 5) sterren.

Top 10 Nederlandse steden met de beste garage-beoordelingen

1 Middelburg 4,62 2 Leeuwarden 4,6 3 Breda 4,55 4 Enschede 4,54 5 Dordrecht 4,53 6 Arnhem 4,52 7 Leiden 4,51 8 Den Bosch 4,51 9 Zoetermeer 4,51 10 Rotterdam 4,5

(uit 5 sterren, Google Maps)