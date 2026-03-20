De Hoge Raad heeft op 17 maart 2026 duidelijkheid gegeven over wat er moet gebeuren met auto’s waarin een kilometerblokker is aangetroffen. De belangrijkste conclusie is dat zulke auto’s niet automatisch uit het verkeer worden gehaald en vernietigd, maar dat dit in sommige gevallen wel mogelijk is.

Een kilometerblokker, een apparaat dat de tellerstand manipuleert, is verboden. Daar is geen discussie over. Toch betekent dat volgens de Hoge Raad niet dat elke betrokken auto meteen moet worden vernietigd. Een personenauto is namelijk op zichzelf geen verboden object, ook niet als er eerder een blokker in heeft gezeten.

Wel kan een auto onder omstandigheden alsnog uit het verkeer worden gehaald. Dat geldt bijvoorbeeld als de auto, ook na verwijdering van de blokker, een concreet veiligheidsrisico vormt dat niet eenvoudig te herstellen is.

Ook kan een auto uit het verkeer worden gehaald als er problemen ontstaan bij verkoop. Bijvoorbeeld wanneer de kilometerstand zo onbetrouwbaar is dat de waarde van de auto niet goed te bepalen is. Is dat probleem op te lossen, bijvoorbeeld door herstel van de tellerstand of een duidelijke registratie bij de RDW, dan is vernietiging niet nodig.

Met deze uitspraak kiest de Hoge Raad voor een beoordeling per geval, in plaats van een vaste regel. Daarmee is er meer duidelijkheid voor rechters en het Openbaar Ministerie, dat om richting had gevraagd aan de Hoge Raad in dit soort zaken.