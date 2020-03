Auto-industrie Verenigde Staten ook verder op slot

Niet alleen in Europa staat het inmiddels bol van de maatregelen in de auto-industrie om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Ook in de Verenigde Staten nemen de 'Grote Drie' verdere maatregelen.

General Motors, Ford en Fiat Chrysler reageren op de verspreiding van het coronavirus in de Verenigde Staten. In gesprek met de vakbond, United Auto Workers, is besloten om de productie in de Amerikaanse fabrieken terug te schroeven. Er zal een 'roterende' afsluiting van delen van de fabrieken plaatsvinden. Een deel van de fabrieken is daarbij dus nog wel in gebruik, maar er zullen veel minder mensen aan het werk zijn en de afgesloten afdelingen worden tussendoor grondig schoongemaakt, bericht Reuters.

Van een totale productiestop is dus nog geen sprake en dat blijft frictie opleveren tussen de vakbond en de 'Grote Drie'. De vakbond stuurt aan op volledige sluiting voor ten minste twee weken. Voorlopig blijven modellen als de Ford F150, de Jeep Wrangler en de Cadillac Escalade in productie, maar de kans bestaat dat daarin in afzienbare tijd verandering komt.

Ondertussen wordt Tesla door de Sherrif van Alameda County op de vingers getikt. Tesla is volgens hem 'geen essentieel bedrijf' en dus zou ook daar de boel teruggeschroefd moeten worden. Dat besluit geldt dan voor de fabriek in Fremont. Toch is er daar voor zover bekend nog geen knoop doorgehakt.