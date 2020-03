Auto-industrie springt wereldwijd bij in coronacrisis

Afgelopen vrijdag onderstreepte premier Mark Rutte nog eens de noodzaak van voldoende apparatuur: "Het is nu overal ter wereld moeilijk om aan bescherming en beademingsapparatuur te komen. De kabinetsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat het houdbaar blijft." De Nederlandse overheid is niet alleen in dit streven.

Vorige week maakten Honda en Ford bekend dat ze benaderd waren door de Britse regering, net als bouwmachinefabrikant JCB. De topman van JCB liet weten dat de regering vooral op zoek was naar partijen die kunnen helpen bij de productie van beademingsapparatuur. McLaren, dat normaliter sportwagens bouwt, zei ook te willen helpen en zich te zullen toeleggen op de ontwikkeling van beademingsapparaten, om de productie ervan aan anderen over te laten.

In het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels ingenieursconsortia gecreëerd, om zo het ontwikkelingsproces van beademingsapparaten en de productie ervan in goede banen te leiden. McLaren is onderdeel van de ene, terwijl Nissan aan het hoofd staat van een ander. Een prototype moet deze week gereed zijn. Ook in Duitsland heeft de overheid een beroep op autofabrikanten gedaan. Volkswagen onderzoekt of het zijn 3D-printers kan inzetten.

Ferrari en Fiat helpen thuisland

In het zwaar getroffen Italië zijn Ferrari en Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in gesprek met de grootste producent van beademingsapparaten, Siare Engineering, om te kijken hoe ze kunnen helpen. De Italiaanse regering heeft Siare gevraagd de productie van beademingsapparaten op te voeren van 160 naar 500 eenheden per maand. Mogelijk kunnen Ferrari en FCA Siare adviseren over hoe zo snel mogelijk op te schalen, zo verklaarde een bron bij de sportwagenfabrikant tegenover Reuters. Het zou met de slagkracht van de beide bedrijven in ieder geval gemakkelijker moeten worden voor Siare om op de wereldmarkt aan onderdelen te komen, zeker nu ieder land op zoek gaat naar manieren om meer beademingsapparaten te maken.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten, tenslotte, heeft General Motors vorige week contact gehad met het Witte Huis over de mogelijkheid te helpen bij de productie van beademingsapparaten. Ford heeft aangegeven daar eveneens toe bereid te zijn en heeft inmiddels bekendgemaakt dat het, samen met 3M, gaat helpen bij de productie van mondkapjes. Op basis van een ontwerp van General Electric zal het een versimpelde versie van GE's beademingsapparaat maken. Daarnaast hebben veel mensen, onder wie burgemeester van New York Bill de Blasio, via Twitter een beroep gedaan op Tesla-topman Elon Musk om bij te springen. Musk gaf aan dat te zullen doen zodra er tekorten zijn. In zijn reactie op de tweet van De Blasio zei Musk dat hij in contact zou treden met de lokale autoriteiten.

Nederland: VDL

Een woordvoerder van de VDL Groep, waar ook de autofabriek VDL Nedcar onder valt, heeft zo zijn twijfels over de haalbaarheid om, zoals sommige media het brengen, productielijnen van autofabrieken om te bouwen zodat er beademingsapparaten gemaakt kunnen worden. "In de eerste plaats is het niet zo dat autofabrieken helemaal gesloten zijn en daardoor leeg. Daarnaast is de beschikbare ruimte niet geschikt voor de productie van beademingsapparaten. Het is zeer onwaarschijnlijk dat merken daadwerkelijk hun productielijn hiervoor zullen ombouwen", aldus de woordvoerder. Zelf is VDL aan het onderzoeken hoe het bedrijf een bijdrage kan leveren. "We hebben zoveel verschillende disciplines onder een dak, dat het voor ons gemakkelijk is bepaalde divisies met elkaar te laten samenwerken. We kunnen snel schakelen."