Het aantal geïmporteerde tweedehands personenauto’s bereikte in 2025 een absoluut record. Met in totaal meer dan 310.000 voertuigen ging het om een verdubbeling vergeleken met 2015.

Het aantal importauto’s neemt de afgelopen jaren sterk toe. Zo werden in 2015 nog ‘maar’ 152.541 personenauto’s geïmporteerd. Afgelopen jaar ging het om 310.600 exemplaren, een ruime verdubbeling. Voor het eerst werd de grens van 300.000 gepasseerd, zo blijkt uit cijfers van Independer.

"Nieuwe auto’s worden steeds duurder”, zegt Michel Ypma, verzekeringsexpert bij Independer. "Het gevolg hiervan is dat tweedehandsauto’s populairder worden. De cijfers zijn veelzeggend. Zo werden er in 2019 bijna een half miljoen nieuwe auto’s verkocht. Afgelopen jaar waren dat er nog geen 390.000. Wel werd er een recordaantal occasions verkocht. In 2025 ging het om meer dan 2,1 miljoen. En om die grote vraag bij te benen, moeten autobedrijven over de grens op zoek naar auto’s, wat dus steeds vaker gebeurt.”

Zelf importeren €4.500 goedkoper

Hoewel het merendeel van de auto’s door professionele autobedrijven wordt binnengehaald, kunnen consumenten ook zelf aan de slag. Dat kan je duizenden euro’s schelen.

Als je bij een Nederlandse autodealer een tweedehandsauto koopt, zit er in de prijs een extra marge. Die bestaat deels uit de winst die een dealer wil behalen. Daarnaast verrekent het autobedrijf de benodigde garantie in de verkoopprijs. Mocht er iets gebeuren met je auto en valt dat binnen de garantieperiode, dan draait de dealer doorgaans op voor de kosten.

Stel dat je ervoor kiest om een gebruikte auto niet bij een dealer in eigen land te kopen, maar zelf te importeren. Wat levert je dat dan op? Verzekeringsexpert Ypma legt het uit met een rekenvoorbeeld. "Stel: je vindt een Volkswagen Golf 1.5 TSI net over de grens in Duitsland. Het bouwjaar is 2022 en de kilometerstand bedraagt ongeveer 50.000. Doe je alles helemaal zelf, dan blijkt uit onze berekeningen dat je ongeveer €21.500 kwijt bent.”

Importbedrijf helpt bij importeren

"Dat is fors minder dan wanneer je de auto in een Nederlandse showroom koopt. Alles bij elkaar zou dat je rond de €26.000 kosten, een verschil van zo’n €4.500. Er is ook een derde optie: je kunt een importbedrijf inschakelen. Het totale kostenplaatje zou dan rond de €22.500 liggen. Bij de Golf uit dit voorbeeld ben je dus het goedkoopst uit als je alles helemaal zelf doet”, aldus Ypma van Independer.

Hij heeft wel enkele tips, omdat zelf importeren niet altijd fors goedkoper is. "Het is raadzaam een vraagprijs van maximaal €20.000 aan te houden. Beperk je daarnaast tot gangbare auto’s, zoals een Volkswagen Golf of Polo. De reden is de bpm-berekening: bij gangbare auto’s wordt doorgaans een standaard afschrijvingstabel gebruikt. Dan weet je van tevoren precies waar je aan toe bent en dat voorkomt onverwachte kosten”, zegt Ypma.

Inruil bij importauto nagenoeg onmogelijk

Bij een luxe sportauto of dure SUV boven de €20.000 is de bpm-afschrijving een stuk complexer. Vaak is dan een professionele bpm-aangifte nodig. Voor de meeste consumenten is dit simpelweg te moeilijk. "Daarom is het raadzaam om in zo’n geval een importbedrijf in te schakelen”, aldus Ypma. "En als je je huidige auto wilt inruilen, ben je het beste af bij een dealer van eigen bodem.”

"Het inruilen van je eigen auto is buiten de landsgrenzen vrijwel onmogelijk. Daarnaast mogen we ook niet onderschatten dat kopen bij een Nederlands bedrijf een hoop zorgen kan wegnemen. Zo heb je doorgaans twaalf maanden Bovag-garantie en heb je altijd een fysiek aanspreekpunt bij vragen.”

Volkswagen Golf 1.5 TSI uit 2022 Independer baseert de data over geïmporteerde auto’s op RDC-data. Hierbij is gekeken naar de periode 2015 tot en met 2025. De weergegeven data gaat specifiek over personenauto’s. In het rekenvoorbeeld is uitgegaan van een Volkswagen Golf 1.5 TSI uit 2022. Het gaat om een gangbare occasion uit Duitsland die zo’n 50.000 km heeft gereden. Dit zijn voorbeeldbedragen, gebaseerd op marktprijzen in januari 2026. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.