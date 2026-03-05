Auto- en motorbranche boekte minder omzet in 2025

De omzet van de Nederlandse auto- en motorbranche daalde vorig jaar met 2,6 procent. De grootste afnames waren in de zwaardere bedrijfsautobranche en bij importeurs. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondernemers zijn desondanks voor het eerst in ruim vier jaar positief gestemd over de vooruitzichten voor de sector.

De handel in en reparatie van personenauto's, de grootste deelbranche in de sector, boekte ondanks 1,7 procent meer verkochte auto's een omzetdaling van 1,8 procent ten opzichte van 2024. De daling wordt vooral veroorzaakt door afgenomen omzet bij importeurs en in de branche van zwaardere bedrijfswagens.

Hoewel de algemene omzet daalde, waren er ook onderdelen in de sector die hun omzet zagen stijgen. Zo was er een omzetgroei voor reparatiebedrijven, die ruim 4 procent meer omzet boekten. Ook was er een lichte omzetstijging voor handelaren in auto-onderdelen, en handelaren in en reparateurs van motorfietsen.

Ondernemers in de branche waren de afgelopen vier jaar negatief over de vooruitzichten in de sector. In het laatste kwartaal van 2024 lag het ondernemersvertrouwen nog op -12,5. Voor het eerst sinds eind 2021 zijn ondernemers in de sector nu weer positief over de vooruitzichten voor het komende kwartaal. In het laatste kwartaal van 2025 gaven zij een score van 5,8, waarmee men goede vooruitzichten had voor het (huidige) eerste kwartaal van 2026. Dit komt volgens het CBS doordat ze het economische klimaat positiever inzien.