Auto als thuisbatterij: Renault is er klaar voor

Autofabrikanten werken al jaren aan de techniek waarbij de auto een rijdende thuisbatterij wordt. Renault is nu de eerste en biedt de elektrische Renault 4 en 5 als batterij om netcongestie te bestrijden en om de stroomrekening thuis met honderden euro’s te verlagen.

Wie zo’n elektrische auto koopt, veel zonnepanelen heeft én een oprit met speciale laadpaal kan tot wel €1.000 per jaar verdienen met de auto en bovendien ook nog nagenoeg gratis laden. In Utrecht werkt het bedrijf We Drive Solar al met de techniek. Driehonderd deelauto’s leveren daar stroom terug aan het net als er veel vraag naar stroom is en laden de batterij als er veel goedkope groene stroom is. Ook in Eindhoven is het bedrijf actief, Amsterdam en Rotterdam volgen later.

Onder andere Kia, Hyundai, Polestar, Volkswagen, Skoda en Volvo werken eveneens aan de techniek dat elektrische auto’s elektriciteit terug kunnen leveren. Renault is al zo ver dat ook consumenten daarvan gebruik kunnen maken.

Nissan de eerste

Het idee is niet nieuw en Renault was ook niet de grondlegger hiervan. De Nissan Leaf kon in 2013 al dienst doen als thuisbatterij. "Nissan was daarmee gaan pionieren omdat in thuisland Japan door aardbevingen veel stroomuitval was. De auto kon dan de elektriciteitsvoorziening overnemen", zegt Melvin Keuter van Nissan. De Nissan-techniek verdween met de opkomst van de Europese CCS-stekker waarmee elektrische auto’s worden geladen. "Maar de Nissan Leafs die na de zomer worden geproduceerd, kunnen weer elektriciteit terugleveren aan het huis’", zegt Keuter.

Dat de introductie van de auto als batterij langzaam gaat heeft te maken met de nieuwe Europese standaard voor dat zogeheten bidirectioneel laden die nog niet helemaal rond is. Bovendien zijn fabrikanten huiverig over garantiekwesties. Want wat als de batterij stuk gaat door fervent gebruik als thuisbatterij?

Consument

Renault doet het daarom anders. De consument mag niet aan de knoppen zitten. Renaults worden geschikt voor Vehicle to Grid (V2G), de auto levert dan stroom aan het netwerk. Er is een abonnement bij We Drive Solare en een dynamisch energiecontract met leverancier Hegg vereist om het geheel te laten werken. Daarnaast is er een speciale laadpaal thuis - €1.245 exclusief installatie - nodig. Het geld wordt verdiend door de elektriciteit uit de batterij te verkopen als de prijzen hoog zijn, bijvoorbeeld ‘s avonds.

Zelf een Renault kopen en die als privéthuisbatterij gebruiken staat het bedrijf dus niet toe. Drive Solar bepaalt wanneer de batterij wordt geladen of ontladen en tot welk percentage, om de levensduur van de batterij niet te verslechteren. De autobezitter kan alleen aangeven in de app hoe laat de auto rijklaar moet zijn.

Veelbelovend

"Het potentieel van de technologie is veelbelovend", zegt Pim Holstvoogd, energie-expert bij prijsvergelijker Independer. "Dankzij de techniek wordt het lokale stroomnet een stuk minder zwaar belast. Dat komt omdat je de energie die je overdag opwekt met je zonnepanelen kunt opslaan in de auto. Tijdens momenten dat er veel mensen stroom afnemen, zoals in de avond, kun je de auto vervolgens als thuisbatterij gebruiken. Dat draagt bij aan veel minder verkeer op het stroomnet." Robin Berg van We Drive Solar heeft berekend dat als er 15.000 auto’s als batterij in Utrecht zouden staan dat dan de netcongestie daar is opgelost.

Renault staat maximaal 5.000 kWh per jaar teruglevering toe gedurende acht jaar. Daarna vervalt de garantie op de batterij. Door nooit meer dan 80 procent van de batterij te laden en de batterij nooit verder dan 20 procent te ontladen ‘verwacht’ het bedrijf dat de batterij na die acht jaar nog prima is. Er is tot dusver een jaar proefgedraaid met het systeem.

Die maximaal €1.000 financieel voordeel per jaar is alleen haalbaar als je weinig rijdt met de auto en de laadkabel trouw in de auto prikt als die op de oprit staat. Uit berekeningen van Independer blijkt dat de rijdende thuisbatterij gemiddeld €300 op jaarbasis kan opleveren.

Salderingsregeling

"Vooral mensen met zonnepanelen zullen geïnteresseerd zijn’,’ zegt Boris Hassing van Renault. De salderingsregeling vervalt volgend jaar en zonnestroom is dan nagenoeg waardeloos, en mensen zoeken naar alternatieven. Een rijdende batterij kan uitkomst bieden. "Ik krijg veel mailtjes van mensen die vragen of het al zover is. Uiteindelijk denken wij door de techniek meer auto’s te kunnen verkopen."