Austro Daimler Bergmeister herleeft

Er is wederom een illustere naam uit de mottenballen gehaald. Ditmaal gaat het om het Oostenrijkse Austro Daimler, dat met de Bergmeister een op papier indrukwekkende plug-in-hybride in huis heeft.

Dit bijzondere apparaat is de Austro Daimler Bergmeister ADR 630 Shooting Grand. Het is een coupé met vleugeldeuren en een enorm lange neus. Van retro-design is hooguit sprake op detailniveau, zoals het in de neus verwerkte chroom. Die neus omvat een grote grille met priemende led-kijkers. De Shooting Grand is 4.544 mm lang, 2.087 mm breed en slechts 1.331 mm hoog en weegt 1.650 kg.

Met name dat gewicht is indrukwekkend, want er is een heleboel techniek aan boord. De Bergmeister is namelijk een plug-inhybride, maar dan met een ongebruikelijk grote elektrische actieradius. Het Sepira gedoopte aandrijfconcept bestaat uit een niet nader omschreven zescilinder benzinemotor, drie elektromotoren en een accupakket met een capaciteit van 55 kWh. Daarmee moet de auto in volledig elektrische modus 250 km ver kunnen komen, terwijl de totale actieradius 1.000 km bedraagt. Een echte GT moet immers ook geschikt zijn voor lange afstanden.

Großglockner

Ook met de prestaties zit het wel goed, want de combinatie van motoren brengt niet minder dan 1.198 pk en 1.600 Nm op de been. Austro Daimler claimt dat de witte concept-car in 2,5 tel van 0 naar 100 knalt en een top heeft van 330 km/h. Leuk weetje: bij elkaar opgeteld leveren vermogen, koppel en totaal bereik het getal 3.798 op en dat is precies de hoogte in meters van de Großglockner, de hoogste berg van Oostenrijk. Bergmeister, weet u nog?

De moderne Austro Daimler is een concept-car die op verschillende evenementen te zien zal zijn. De auto schitterde al op het concours van Villa d’Este en doet dat in september op Salon Privé bij het Blenheim Palace in Engeland.

De naam ‘Bergmeister’ komt niet uit de lucht vallen. De allerlaatste productie-auto van Austro Daimler, de ADR6, staat ook als zodanig bekend. Ook deze auto beschikte over een zespitter. Austro Daimler werd in 1899 opgericht en ging in 1934 op in Steyr-Daimler-Puch. Dat ging op zijn beurt vlak voor de eeuwisseling over in Magna-Steyr, dat tot op de dag van vandaag auto’s produceert in het Oostenrijkse Graz. Men houdt er daar een nogal uiteenlopend productportfolio op na. Onder meer de BMW’s 5-serie en Z4 worden er gebouwd, maar ook de Mercedes-Benz G-klasse en de elektrische Jaguar I-Pace lopen hier van de band.