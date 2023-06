Austin Twelve-Four (1936) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

We staan in 'In het Wild' doorgaans stil bij auto's uit de jaren 60, 70 en 80, simpelweg omdat het grootste aantal op straat aan te treffen klassiekers uit die tijd komt. Heel af en toe komt er nog wel eens iets uit de jaren 50 voorbij, maar nog ouder is wel heel zeldzaam. Nu is het weer eens zo ver, dankzij AutoWeek-forumlid JFR. Die spotte deze leuke Austin Twelve-Four langs de kant van de weg. Met bouwjaar 1936 niet de oudste auto ooit in deze rubriek, maar hij zit zeker tussen de oudsten.

Het lijkt erop dat de Twelve-Four, net als de Volvo 144 van onlangs, niet kon ontsnappen aan een flinke wolk pollen, al zou het ook nog gewoon een laagje stof van de stalling kunnen zijn. Deze Austin komt immers waarschijnlijk alleen naar buiten als het tijd is voor een mooi ritje met goed weer. Aan mooi weer momenteel geen gebrek, dus dat scheelt. Kijken we even door de viezigheid heen, dan staat er een keurige auto die ongetwijfeld ergens in zijn lange bestaan van top tot teen is opgeknapt.

Zo'n Austin Twelve-Four, ook wel geschreven als 12/4, is voor velen waarschijnlijk een onbekende auto. Niet alleen vanwege zijn leeftijd. Hier in Nederland hebben we in de loop der jaren de nodige Austins gekend, maar op de Mini, Glider, Allegro, Maestro, Metro en Princess na zijn de meeste waarschijnlijk toch wel wat in de vergetelheid geraakt. De Twelve-Four was een vrij conventionele middenklasser en, zoals zijn naam al aangaf, een (veel) grotere broer van de mateloos populaire Austin Seven. De 12 stond voor de fiscale klasse waartoe hij behoorde en de 4 voor het aantal cilinders. In neus ligt dus een vierpitter, een 1,6-liter om precies te zijn, goed voor een vermogen van 28 pk. Haast moest je dus niet hebben, eerder had de Twelve-Four zelfs nog een versie van deze motor die 24 pk vermogen leverde. In 1937, net nadat het exemplaar dat je hier ziet van de band rolde, kreeg de Twelve-Four een behoorlijke metamorfose en kwamen er wat meer rondingen in het ontwerp.

Zoals gezegd is deze Austin pas krap drie jaar in Nederland en hij is nog van degene die hem hier op kenteken zette. Een bijzondere keuze om juist voor deze Austin te gaan en natuurlijk een dikke pluim waard voor het opleuken van het straatbeeld.