Audi's designbaas is geen fan van grote schermen

Terug naar de basis

Audi Concept C
Joas van Wingerden

Er waait een frisse wind door de ontwerpkamers bij Audi. Dat gaan we waarschijnlijk ook merken in de interieurs, want de nog vrij recent begonnen designchef is geen fan van grote schermen in auto's.

Als je liefhebber bent van vrij minimalistisch gelijnde Audi's als de eerste TT en de A6 C5, maak je dan maar op voor een mooie reeks nieuwe Audi's. Onder leiding van de Italiaan Massimo Frascella gaat Audi enigszins terug naar die tijd. Dat wil zeggen: er komt meer rust in de ontwerpen. De combinatie van ronde vormen en strakke lijnen komt terug. De Audi Concept C geldt als de kristallen bal waarin we die toekomst zien. Volgens diens schepper geldt dat niet alleen voor het exterieur van toekomstige Audi's. Hij zinspeelt op een minder prominente rol voor schermen in de interieurs.

Bij de Concept C zagen we al een infotainmentscherm dat met een druk op een knop in het dashboard verdwijnt, zoals dat bijvoorbeeld bij de vorige Audi A3 ook nog het geval was. Dat was meer dan een gimmick, zo blijkt uit de woorden van Frascella in gesprek met TopGear.com. "Grote schermen bieden niet de beste ervaring; dat is technologie omwille van de technologie. Voor ons geldt; technologie moet er zijn wanneer je die nodig hebt en niet wanneer dat niet het geval is. Deze mix van digitaal en analoog, de tastbaarheid, de perceptie van kwaliteit die zo belangrijk is voor Audi, de precisie, de metalen onderdelen... de Audi-klik. Deze elementen hebben Audi gemaakt tot wat het nu is."

Audi Concept C

Waar is dat scherm nou gebleven?

Concreet betekent dat onder meer ook dat fysieke knoppen een prominente rol houden, of weer krijgen. Dat was in de Concept C tevens het geval. Mogelijk keert er dan zelfs weer een grote centrale draaiknop terug op de middentunnel voor de MMI-bediening. Op die manier stond je immers ook meer fysiek in verbinding met de auto dan met de touchscreens van nu. Dat aanraken van knoppen van mooie materialen, die bovendien solide 'klikken' als je ze draait, beschouwt Frascella als een sterk punt van Audi. Logischerwijs kun je dan ook nog ervoor kiezen om direct op het scherm functies aan te tikken, mocht je dat toch handiger vinden.

