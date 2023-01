Audi wint rechtszaak tegen Nio om modelnamen

Hoewel Nio in Europa nog een nieuwe speler is, heeft het er nu al een juridisch gevecht met een lokale fabrikant. Audi sleepte Nio namelijk voor de rechter, omdat het vindt dat de modelnamen ES6 en ES8 te dicht tegen S6 en S8 aan schuren. Dat werd afgelopen zomer al bekend, nu is er een uitspraak. Volgens Automobilwoche stelt de rechtbank in München Audi in het gelijk. "Het risico bestaat dat consumenten ervan uitgaan dat de 'ES6' een elektrische uitvoering is van de 'S6' en dat de twee voertuigen van dezelfde fabrikant zijn," oordeelt de rechter. Dat de Nio's ES6 en ES8 elektrische SUV's zijn en de Audi's S6 en S8 sportsedans, maakt dus niet uit.

De gevolgen voor Nio zijn vooralsnog relatief beperkt. De uitspraak geldt enkel voor Duitsland en daar mag Nio geen reclame meer maken voor de twee SUV's. Voor de rest van Europa geldt dat nog niet. Vooralsnog mogen de ES6 en ES8 hun namen dus nog wel houden. Als Nio toch doorgaat met het adverteren van de ES6 en ES8 in Duitsland, kan een boete van €250.000 of zelfs zes maanden gevangenisstraf voor de directeur van Nio Duitsland volgen. Nio gaat in hoger beroep tegen de uitspraak, dus dit krijgt waarschijnlijk nog een staartje.