'We besloten onlangs dat we een extra instapmodel introduceren, gepositioneerd onder de Q4 e-tron', zei Markus Duesmann, CEO van Audi, tijdens de presentatie van de bedrijfsresultaten van het merk. Geheel verrassend is dat niet, maar Audi bevestigde nog niet eerder dat het met een model onder de Audi Q4 e-tron komt. Nu wel.

Het opvallende daarbij is, is dat Duesmann spreekt over een 'additional entry-level model', een extra instapmodel dus. Tijdens de presentatie gaf het merk aan dat het vanaf 2027 in elk segment waarin het actief is een elektrische auto wil aanbieden, dat het vanaf 2026 alleen nog maar EV's wil introduceren en dat het vanaf 2033 alleen nog maar volledig elektrische auto's bouwt - voor de wereldwijde markt.

Instapper naast A3-achtige?

Het merk trekt zich met het verdwijnen van de huidige Audi A1 terug uit het B-segment en naar verwachting keert het daar ook niet terug, al geeft Audi weer dat het nog geen definitief besluit heeft genomen over een ID2all-equivalent. Dat het merk in de niet al te verre toekomst eens met een elektrische Audi A3-achtige komt (met het verdwijnen van de A1 en Q2 straks het nieuwe instapsegment), ligt in de lijn der verwachting. Daarom verwachten wij dat Duesmann het met de woorden 'additional entry-level EV' heeft over een andere auto: een elektrische cross-over die kleiner is dan de Q4 e-tron. Wat het precies moet worden, is natuurlijk nog niet bekend. Wachten op een antwoord hoeft echter ook niet per se lang te duren: Audi presenteert de komende twee jaar tien nieuwe EV's.