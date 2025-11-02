Wie het anno 2025 over een ‘coupé’ heeft, praat bijna per definitie over een auto met achterdeuren of zelfs een SUV met een aflopende daklijn. Echte coupés zijn verdwenen, cabrio’s zijn er nog maar nauwelijks en waar merken als Audi (TT, R8) en BMW (i8) tot voor kort nog wel markt zagen voor een spectaculaire ‘halo car’ voor een select liefhebberspubliek, zijn die kansen er nu kennelijk helemaal niet meer. Of toch wel? In september 2025 presenteerde Audi als grote verrassing ineens de Concept C, een tweedeurs sportauto die dankzij een elektrisch wegklappend dak als coupé en als targa-achtige kan worden gereden. De auto zelf is trouwens ook elektrisch en introduceert een nieuwe designtaal voor Audi, maar dat was allemaal niet het grootste of belangrijkste nieuws. Dat was namelijk dit: deze auto gaat in 2027 in productie! Heel bijzonder in deze tijden, want we hadden de hoop op zo’n leuke tweezitter eigenlijk al opgegeven.

Bij Audi moet deze auto als de indirecte opvolger van zowel de TT als de R8 gaan fungeren. Hij zit er dus tussenin en zal niet zo onbetaalbaar worden als een R8, maar wellicht ook niet zo bereikbaar als een TT. Dat laatste kan in Nederland trouwens nog relatief meevallen, want deze imagomaker zal volledig elektrisch zijn. Nauwelijks bpm dus, en dat is goed nieuws voor zelfs de meest verstokte benzinerijder. Aluminium moet het gewicht behapbaar houden (rond 1.700 kg). Klein is de Concept C trouwens niet. Met 4,52 meter is deze auto zelfs langer dan een R8 en de breedte mag er met 1,97 meter ook zijn. De hoogte van 1,28 meter is dan weer beperkt, maar zo hoort het ook bij zo'n sportieveling.

Strak en opgeruimd

De productieversie van de Concept C heeft nog geen naam, al heeft onze tekenaar zijn artistieke vrijheid gebruikt om er ‘TT’ op te plakken. Dat vergeven we hem, want verder was er maar weinig artistieke vrijheid nodig om van de Concept C een productiemodel te maken. Met kentekenplaten en andere wielen hebben we het voornaamste wel gehad, want de Concept C had zelfs al normale buitenspiegels en legaal ogende verlichting. Wel is de digitale productieauto een coupé met een vast dak en extra zijruiten, terwijl de echte productieversie een coupé-cabrio wordt. Inderdaad: met een wegklapbaar stalen dakje. Audi belooft zelf al dat de productieversie van een afstandje nauwelijks van de Concept C te onderscheiden zal zijn. Reken dus gerust op een auto die daadwerkelijk zo oogt.

De nieuwkomer is herkenbaar als Audi, maar tegelijkertijd duidelijk anders dan wat we nu van dat merk gewend zijn. Er zijn meer rechte lijnen en strakke vormen en minder tierelantijnen zoals (chroom-)strips en grille-ornamentjes. De grille is een smalle, verticale sleuf en de lampen voor en achter zijn juist horizontale strips, waarbij Audi aan de achterzijde nu dus eens afscheid neemt van de obligate doorlopende lichtbalk. Minimalisme, overzichtelijkheid en ingetogenheid spelen straks de hoofdrol bij de nieuwe sportauto, die vanbinnen al even strak en opgeruimd wordt als aan de buitenkant. Audi’s Chief Creative Officer Massimo Frascelle licht dat graag even toe: “We brengen helderheid door alles terug te brengen naar de essentie. We leven in een wereld waarin bijna alles overdreven is of wordt. Het gevaar jezelf te verliezen, is groter dan ooit.” Terug naar de essentie betekent hier een sportief stuur, dito zetels, een compact scherm en een duidelijk instrumentarium. Het geheel doet inderdaad wel wat denken aan een TT en oogt verfrissend anders dan wat we anno 2025 gewend zijn, of dat nu bij Audi is of elders.

Pretmachine

Over de technische kant van de zaak weten we trouwens nog maar weinig, behalve dan dat deze tweedeurs Audi elektrisch is en de suggestie dat er 800 volt boordspanning aanwezig is. Begrijpelijk dat Audi hier nog niet al te kwistig mee strooit, want anders zou er helemaal niets meer te raden overblijven. De nieuwe ‘TT’ is hoe dan ook een auto om naar uit te kijken. Als de beloften rond de Concept C ook BMW, Mercedes en andere concurrenten gaan bewegen tot de lancering van een echte pretmachine, zou de positieve invloed van deze sportauto bovendien nog wel eens groter kunnen zijn dan we nu durven te voorspellen. Spannend!