Audi toont E-tron Sportback Prototype

Kun je je nog herinneren dat Audi zijn inmiddels bekende E-tron diverse keren een camouflagepak aantrok? Hetzelfde lijkt te gaan gebeuren met de op stapel staande E-tron Sportback Prototype. Vandaag krijgen we die nieuwe E-tron-variant namelijk in zo'n stickervelletje te zien.

De E-tron Sportback is in feite een E-tron met een sterker aflopende daklijn, een auto die daardoor door Audi als een sportievere variant van die al genoemde elektrische SUV kan worden gezien. De vlotter gelijnde nieuwe variant staat in Genève met een Audi kenmerkende camouflageprint over zijn koets. Officieel noemt Audi het nog een prototype, maar de productieversie zal nauwelijks van deze vooruitblik afwijken.

Ook qua techniek verwachten we geen grote verschillen, zodat we ook hier 408 pk, snelle laders en een actieradius van zo’n 400 kilometer kunnen verwachten. De verwachting is dat de tweede elektrische SUV van Audi later dit jaar al wordt onthuld. Daarna volgt de productieversie van de vanochtend gepresenteerde E-tron Q4 Concept, een kleinere SUV. Ook een lage EV, de sportief ogende E-tron GT, staat op de planning.