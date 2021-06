Audi Sport: "Alle RS-modellen in 2030 geëlektrificeerd"

Ook Audi Sport gaat in toenemende mate aan de stekker. De RS e-tron GT is voorlopig de enige sportieveling van Audi die je kunt opladen, maar daar komt in de nabije toekomst verandering in. Aan het eind van het decennium beschikt ieder model van Audi Sport over een laadpoort.

De elektrificatie van Audi Sport zal stap voor stap verlopen. In 2024 verwacht Audi Sport dat de helft van alle performancemodellen een gedeeltelijk of volledig elektrische aandrijflijn heeft. Daarbij zet men in op zowel volledig elektrische als plug-in hybride modellen. Uiteindelijk gaat dat percentage langzaam maar zeker omhoog: in 2026 moet 80 procent van het aanbod geëlektrificeerd zijn en in 2030 zijn er zelfs geen snelle Audi's meer zonder stekker leverbaar. Sebastian Grams, algemeen directeur van Audi Sport, sluit de verbrandingsmotor echter niet uit. De plug-in hybride zal de komende jaren dus nog een belangrijke rol gaan vervullen.

Momenteel is de RS e-tron GT het enige RS-model met een stekker. De huidige RS6, RS7 en RS Q8 hebben een mild-hybride aandrijflijn. Audi Sport is daarmee BMW M en Mercedes-AMG wel een stap voor, want de eerste elektrische sportievelingen van die merken laten nog even op zich wachten. Wel deed Mercedes-AMG eerder al vergelijkbare elektrificatieplannen uit de doeken als Audi Sport, waarbij het zowel de elektrische modellen als de plug-in hybrides belichtte. Audi heeft in ieder geval een goede benchmark, want de plug-in hybride aandrijflijn van AMG levert in zijn sterkste variant - met V8 - naar verwachting dik 800 pk. De plug-in hybride viercilinder uit de toekomstige C63 moet het tot om en nabij de 650 pk schoppen. Serieuze cijfers.

Wedloop

Audi heeft het voordeel dat Porsche al een tijdje in de weer is met een plug-in hybride aandrijflijn in de Panamera en Cayenne Turbo S E-Hybrid. Die schopt het in zijn laatste versie tot 700 pk. Wat Audi Sport concreet gaat doen met de aandrijflijnen is vooralsnog onduidelijk, maar de ingrediënten voor een nieuwe pk-wedloop zijn alvast aanwezig.