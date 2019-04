Audi S6 én S7 worden beresterke diesels

Een stapje onder de RS-modellen maken bij Audi de S-versies de dienst uit. De S6 en S7 van de vorige generatie A6 en A7 hadden allebei een 450 pk en 550 Nm sterke 4,0-liter V8 TFSI onder de kap. Een benzinemotor. De S6 en S7 die Audi van de huidige generaties A6 en A7 naar voren schuift, krijgen opeens een dieselblok met twee cilinders minder onder de kap. Jawel, zowel de S6 als de S7 krijgen een 3.0 TDI in de neus.

Het nieuwe dieselbok levert in zowel de S6 als in de S7 350 pk en 700 Nm koppel. Daarmee zijn ze fors krachtiger dan de 286 pk sterke 50 TDI's die Audi in de A6 en A7 levert. In de S6 en S7 levert de 3.0 TDI zijn maximum koppel tussen de 2.500 en 3.100 tpm. Hoewel de 3.0 TDI in de basis bekend is van de al genoemde 50 TDI, is er in de S-versies iets bijzonders aan de hand. Het is voor het eerst dat Audi een elektrische compressor koppelt aan het 48v-systeem van de auto. Ook deze drie sportievelingen zijn dus voorzien van mild-hybrid techniek. Schakelen gaat middels een achttraps automaat die het vermogen via Audi's quattro-systeem over alle vier de wielen verdeelt. De S6 Limousine is in staat in 5 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De S6 Avant en de S7 Sportback hebben 5,1 seconden voor dezelfde klus nodig. De topsnelheid is in alle drie de nieuwkomers begrensd op 250 km/h. Ook interessant: het gemiddeld verbruik ligt in de S6 Limousine op 6,2-6,3l/100 km. De S6 Avant en de S7 Sportback slurpen 6,5 l/100 km. Optioneel zijn de nieuwelingen met achterwielsturing te krijgen.

Audi geeft de S-versies een sportonderstel net adaptieve dempers en past de stuurinrichting aan. De S6 ligt 2 centimeter dichter boven het asfalt dan zijn reguliere broers. De S7 duikt 1 centimeter dichter tegen het asfalt aan. Een andere interessante optie is adaptieve luchtvering. Het is voor het eerst dat een S-model daarmee beschikbaar komt. Ook op de optielijst te vinden: een sportdifferentieel op de achteras. Audi geeft de S-debutanten en set krachtigere remmen mee, maar wie écht wil uitpakken, kan optioneel een set keramische remmen bestellen. 20-inch lichtmetaal is standaard, 21-inch grote wielen zijn uiteraard ook optioneel.

Vanbuiten zijn de S-modellen te herkennen aan onder meer een diffuser en vier uitlaateindstukken. Donkerchroomkleurige afwerking, zilverkleurige lamellen in de grille, zilverkleurige zijspiegelkappen en sideskirts: het zit er allemaal op en aan. Het binnenste wordt aangekleed met zaken als, hoe kan het ook anders, de nodige S-logo's, sportstoelen, speciale bekleding, een sportstuur en aluminium pedalen.

Buiten Europa wél een TFSI

Dan is er nog iets opmerkelijks aan de hand. In de Verenigde Staten, Azië en in het Midden-Oosten krijgen de S6 en S7 geen 3.0 TDI, maar een 2,9 TFSI onder de kap. Inderdaad, het benzineblok dat we ook van auto's als de RS4 en RS5 kennen. In de S6 en S7 levert de machine 450 pk en 600 Nm.