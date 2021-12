Audi S1 Hoonitron: het nieuwe speeltje van Ken Block

De ongekroonde Amerikaanse driftkoning Ken Block sloeg onlangs de handen ineen met Audi. Die samenwerking legt Ken geen windeieren, want deze Audi S1 Hoonitron is speciaal voor hem ontworpen!

De Audi S1 Hoonitron zal gaan schitteren in de volgende YouTube-knaller van Block, die voor de gelegenheid ‘Elektrikhana’ wordt genoemd. Het betreft hier dan ook een elektrische Audi-beul, maar wel een met historisch besef. De naam ‘S1’ is niet zomaar op het apparaat geplakt, want er zijn daadwerkelijk de nodige overeenkomsten met de legendarische Audi Sport Quattro S1 E2, waarmee de Duitsers ooit furore maakten in de Group B van de rallysport en tijdens de Pikes Peak Hill Climb.

De ‘Hoonitron’ deelt bijvoorbeeld zijn zeer gedrongen profiel met die échte S1, maar ook zijn uitzinnige spoilerwerk. De koets is rond de wielkasten bovendien zeer stevig uitgebouwd en we zien hier en daar wat lichte retro-elementen, zoals de ‘verstralers’ in de grille. Het resultaat is ontegenzeggelijk bijzonder. Dat is op zichzelf dan ook weer bijzonder, want het ontwerpen van deze auto was volgens Audi in slechts vier weken gepiept.

Exacte specificaties geeft Audi niet vrij. Wel is duidelijk dat de S1 uiteraard vierwielaandrijving heeft, afkomstig van twee elektromotoren. Er is ‘een overkill’ aan vermogen, volgens Block genoeg om ‘direct vanuit stilstand met 150 km/h in een donut te driften’. Spektakel gegarandeerd, dus.

Voor wie Ken Block niet kent, is het misschien een goed idee om zijn naam eens toe te vertrouwen aan de zoekbalk op deze site. In het kort: Block is een rallyrijder en ondernemer die vooral beroemd is geworden van zijn ‘Gymkhana’-filmpjes op Youtube. Daarin drift hij een willekeurig automobiel monster met gekmakende precisie over een speciaal voor dat doel opgezet terrein, en dat trekt miljoenen kijkers.