Het leveringsgamma van de huidige generatie van de Audi A7 Sportback wordt op termijn natuurlijk aangevuld met sportieve S- en RS-versies. Het is de RS7 die vandaag wederom in de kijker loopt.

De ingepakte A7 verraadt zijn ware aard niet alleen met zijn stickerweg, de kleinere bodemvrijheid en zijn forse lichtmetalen wielen. De auto heeft uitgeklopte wielkasten en aan de onderkant van de achterzijde zien we twee grote, ovale uitlaateindstukken. Een typisch RS-kenmerk. Het is mogelijk dat Audi de 4,0-liter biturbo-V8, bekend van onder meer de Panamera Turbo, in de neus van de RS7 lepelt. In de Panamera is dat hart goed voor 550 pk. Mogelijk komt daar in de RS7 nog een schepje bovenop; de vorige RS7 was immers al 560 pk sterk. Nog even afwachten.