Audi RS7 nog één keer onder handen genomen door Abt

Abt, de huistuner van Audi, introduceert zijn Legacy Edition van de Audi RS7. Dat is een op de RS7 Performance gebaseerde uitzwaaispecial met maar liefst 760 pk. De Legacy Edition is, zoals de naam suggereert, waarschijnlijk de laatste Abt-special van een puur door fossiele brandstoffen aangedreven Audi RS7. Het bedrijf bouwt 200 exemplaren.

Voor Nederlandse gegadigden voor een Audi RS7 hebben we extra goed nieuws: Abt kondigt aan 200 exemplaren te bouwen van zijn nieuwe Abt RS7 Legacy Edition. Het is dus weer mogelijk om - via Abt - een fonkelnieuwe RS7 te bestellen, wat sinds kort niet meer kon in Nederland. Drie maanden geleden schreven we dat Audi zijn A7 en RS7 uit de Nederlandse bestellijsten haalde, waardoor alleen een schaars exemplaar uit voorraad nog een mogelijkheid kon bieden. Nu voegt Abt daar nog 200 mogelijkheden aan toe.

De Abt RS7 Legacy Edition is een volgens hetzelfde recept als de RS6 Legacy Edition aangepakte Audi RS7 Performance, dus eentje van na de laatste update. Door Abts behandeling stijgen de vermogenswaarden van de dubbelgeblazen V8 daarin naar 760 pk en 920 Nm koppel, waardoor de auto in 3,1 seconden naar de 100 km/h kan speren. Een 'reguliere' RS7 Performance heeft voor dat kunstje 3,6 seconden nodig, want die beschikt slechts over een schamele 630 pk.

Abt RS7: weinig subtiel

En: die is in Nederland dus helemaal niet meer te bestellen, wat voor de Abt-uitvoering niet geldt. Hij is echter alleen interessant voor hen die gecharmeerd zijn van koolstofvezel flapjes en randjes, want daarvan heeft de RS7 Legacy Edition er een heleboel. Vóór- en achter elk wiel, op de motorkap, aan de zijspiegels en op zijn bips: de 'RS7-LE' is rondom gelardeerd met het lichtgewicht materiaal. Ook vanbinnen, overigens. Abt bekleedt dashboard, stoelen en stuurwiel opnieuw met leder, alcantara en dus extra veel koolstofvezel.

Tot wat voor prijzen de exclusieve aankleding leidt, is nog niet bekend, maar wie een exemplaar wil bemachtigen kan er maar beter snel naar informeren. Op is op - en de kans op een volgende RS7 volgens een vergelijkbaar recept is gering.