Audi RS6 maakt zich met nieuw spoilerwerk op voor facelift

De recente facelift van de reguliere Audi A6 is maar ten dele interessant als we gaan kijken naar de gefacelifte RS6. Die kent namelijk vooral overeenkomsten met de neus van de RS7. Diens front kent weer vele verschillen met die van de reguliere A7, dus ook als we naar de facelift dáárvan kijken worden we nog maar weinig wijzer. Nee, de facelifts van de reguliere varianten erbij houden tijdens het ontwaren van wat er onder de camouflagefolie zit, is in dit geval weinig behulpzaam.

Dus is het zaak om goed te kijken naar wat er niet wordt verhuld door de folie. Dat de lichtpartij van de gefacelifte RS6 weinig anders zal zijn dan die van de huidige, moge duidelijk zijn. De aerodynamica lijkt daarentegen behoorlijk op de schop te gaan. Vooral op onderstaande foto is goed te zien dat de Audi RS6 een aanmerkelijk grotere achtervleugel krijgt. Een exemplaar waar je onderdoor kunt kijken, waar de huidige auto - als Performance of niet - een 'dichte' spoiler heeft die volledig op de bovenkant van de achterklep aansluit.

Ook aan de voorkant zien we meer geprononceerd spoilerwerk in de vorm van een vrij ver naar voren stekende splitter. Die zal hoe dan ook gemonteerd zijn aan een licht gewijzigde voorbumper, die we net als een bijgepunt achter-exemplaar wel verwachten. Verder zijn de sideskirts wellicht enigszins anders, wordt de grille vermoedelijk heringedeeld en verwachten we - uiteraard - een nieuw wieldesign of twee.

Tot slot gaan er ook geruchten over een extra potente versie met nog meer vermogen dan de 630 pk van de huidige RS6 Performance. Wellicht dat we die uitvoering hier zien rijden, daar het heftiger spoilerwerk eigenlijk weinig te zoeken heeft op een - kuch - huis-tuin-en-keuken-RS6. We verwachten in 2024 meer te zien van hoe de - waarschijnlijk - allerlaatste RS6-met-verbrandingsmotor wordt.