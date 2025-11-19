Audi kiest er al jaren voor om de machtige RS6 alleen als Avant te leveren. Straks bestaat er echter meer dan alleen een RS6 Avant. Voor het eerst in jaren komt er namelijk ook weer een Audi RS6 Limousine.

Audi, BMW en Mercedes-Benz gaan op diverse vlakken hun eigen weg. Ook wat sportieve topversies van auto's als de A6, 5-serie en E-klasse betreft. De BMW M5 was er de laatste jaren alleen als sedan, de Audi RS6 alleen als Avant en de AMG-versies van de Mercedes-Benz E-klasse in zowel sedan- als stationwagonvorm. BMW bracht vorig jaar de M5 Touring terug en sindsdien was Audi de enige van 'de Duitse drie' die zijn sportieve topmodel in het hogere zakelijke segment in slechts één carrosserievorm op het menu had staan. Daar komt verandering in. Op een set kakelverse spionagefoto's zien we namelijk een nieuwe Audi RS6 Limousine.

Het is niet voor het eerst dat er een Audi RS6 Limousine - of RS6 Sedan - komt. Zo was de allereerste Audi RS6 er als Avant en als sedan, evenals de RS6'en op basis van de Audi A6 die in 2004 op de markt kwam. Je weet wel, dat model met - net als de M5 van die tijd - een V10. Sinds de komst van de Audi RS6 op basis van de C7-generatie die in 2011 werd geïntroduceerd, is de RS6 er enkel als Avant. 'BMW een M5 Touring, wij een RS6 Sedan'- moet men in Ingolstadt gedacht hebben. Als Mercedes-Benz straks ook AMG-toppers van de huidige generatie E-klasse introduceert, is de hele bingokaart in dit toch vooral door de Duitse merken gedomineerde hoekje van autoland vol.

Nog altijd is niet bekend wat de nieuwe Audi RS6 voortstuwt. Het is mogelijk dat Audi de V8 vervangt door een plug-in hybride aandrijflijn met V6. Ook is het mogelijk dat de V8 blijft maar bijval krijgt van plug-in hybride hardware. Hoe dan ook: beestachtig sterk zal de RS6 ongetwijfeld zijn.