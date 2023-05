Audi RS6 Avant stampt nu 760 pk naar het asfalt

De kans dat je in een Audi RS6 Avant om vermogen verlegen zit, achten we onwaarschijnlijk klein. Toch is ook 600 pk voor de Rupsjes Nooitgenoeg blijkbaar niet afdoende. Zij kunnen bij de Duitse tuner Abt nu aankloppen voor de maar liefst 760 pk sterke RS6 Legacy Edition.

Wie niet meer enthousiast wordt van de 600 pk en 800 Nm die de 4.0 V8 in de Audi RS6 Avant op de been brengt, kan bij Audi de 630 pk en 850 Nm RS6 Avant Performance bestellen. Dat ook dat niet voor iedereen genoeg is, blijkt wel uit het feit dat de Duitse tuner Abt diverse vermogensupgrades voor het model aanbiedt. In 2021 kwam Abt met de RS6-R 125 Jahre Johann Abt Signature Edition, een 800 pk en 1.000 Nm sterke feesteditie die enkel in het zwart verkrijgbaar was en waarvan slechts 64 exemplaren gebouwd zouden worden. Die 800 pk sterke hommage aan Abt-oprichter Johann Abt is uitverkocht en dus waren de RS6-fanaten die meer dan 630 pk willen tot op heden weer aangewezen op de maximaal 740 pk sterke RS6-R van de Duitse tuner. Nu presenteert Abt de RS6 Legacy Edition. Die biedt meer dan 740 pk en is niet alleen in een grotere oplage dan 64 stuks, maar ook in meer dan enkel een zwarte kleurstelling te krijgen.

De Abt RS6 Legacy Edition komt in een tot 200 stuks gelimiteerde oplage beschikbaar en is dankzij de komst van een heftige nieuwe turbo en aangepaste intercooler tot 760 pk en 980 Nm sterk. Tot? Zeker. Dat vermogen krijg je als je je 630 pk sterke Audi RS6 Avant Performance bij de tuner langsbrengt. Heb je een niet-Performance RS6 klaarstaan voor een Abt-kuur? Dan krijg je ook 760 pk, maar met 920 Nm íets minder koppel.

Natuurlijk hangt Abt de RS6 Legacy Edition vol met uit koolstofvezel vervaardigde optische extraatjes. De RS6 krijgt rondom extra lipjes, vleugels, aangezette sideskirts, inzetstukken in de voorschermen en rond de achterruit en natuurlijk een set heftig 22-inch groot lichtmetaal. Onder de auto hangt een speciaal rvs-uitlaatsysteem, Abt past zaken als het onderstel en de stabilisatorstangen aan en vouwt een aantal vierkante meter suède-achtig materiaal in het interieur. Een uitgebreide reeks speciale badges kan net als borduursels in de stoelen en een set instaplijsten natuurlijk niet ontbreken. Ook de verplichte speciale vloermatten zijn natuurlijk van de partij.

Abt vraagt €102.600 exclusief belastingen voor het omtoveren van een Audi RS6 Avant in een Legacy Edition.