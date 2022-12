Audi RS6 Avant en RS7 Sportback Performance: de €210.000 voorbij

Een Audi RS6 Avant kost met ingang van 1 januari 2023 €205.283, een RS7 Sportback mag vanaf €208.150 mee naar huis. De Performance-uitvoeringen zijn nog een stukje duurder. Voor de Audi RS6 Avant Performance vraagt Audi namelijk €213.942. De sleutels van de Audi RS7 Sportback Performance worden pas na het overmaken van €218.808 uit de kluis gehaald.

Waarmee de RS6 en RS7 in Performance-trim zich onderscheiden van de 'reguliere' versies? Onder meer met extra vermogen. De 4.0 V8 die in beide modellen normaliter goed is voor 600 pk en 800 Nm, stampt er in de Performance-edities 30 pk en 50 Nm meer uit. 630 pk en 850 Nm koppel dus. Het extra vermogen komt onder meer uit de koker van grotere turbo's. Met hun 630 pk stampen de twee Performance-modellen in 3,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h. De niet-Performance-versies nemen voor de 0-100-sprint 0,2 seconden langer de tijd. Audi heeft de achttraps tiptronic-automaat anders afgesteld, met als gevolg dat de bak nog kwieker van verzet wisselt. Daarnaast is de stuurinrichting van de RS6 en RS7 Performance directer en het sperdifferentieel is lichter en kleiner. Tot 70 procent van het vermogen gaat naar de vooras terwijl de achteras tot 85 procent van de krachten te verduren kan krijgen.

Vanbinnen klinken de Audi RS6 Avant Performance en RS7 Sportback Performance nog een tandje intenser. Audi past namelijk minder isolatiemateriaal toe, wat het tweetal een gewichtsbesparing van 8 kilo oplevert. Audi zet de twee Performance-modellen op 21-inch lichtmetalen wielen, maar levert tegen meerprijs ook 22-inch grote lichtgewicht exemplaren die vijf kilo lichter zijn dan de reguliere 22-inch wielen die je onder de RS'en kunt krijgen. Ga je voor die lichtgewicht wielen, dan krijg je ook nog eens Continental Sport Contact 7 banden die de auto's volgens Audi een 2 meter kortere remweg opleveren (bij 100-0 km/h). Het RS Dynamic-pakket dat onder meer RS-specifieke vierwielbesturing naar de RS6 en RS7 Performance brengt, is standaard. Optioneel is het RS Dynamics Plus pakket te krijgen dat de topsnelheid verhoogt van 280 km/h naar 305 km/h. In dat pakket zitten ook een keramische remschijven die het onafgeveerde gewicht met 34 kilo verlagen.

Vanbuiten herken je de Audi RS6 Avant Performance en RS7 Sportback Performance onder meer aan matgrijze exterieurdelen. Zo zijn de buitenspiegels, voorspoiler, dakrails en sierlijsten rond de zijruiten net als de diffuser in matgrijs uitgevoerd. Overigens kun je deze matgrijze delen ook in een combinatie van zwart en carbon laten uitvoeren. De logo's zijn naar keuze in chroomkleur of zwart.