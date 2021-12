Audi RS6 Avant breekt snelheidsrecord met kerstboom op dak

Het Amerikaanse Hennessey Performance is een bedrijf waar de mate van pret in het leven wordt afgemeten aan het aantal pk's onder de motorkap. Het bedrijf heeft het volpompen van auto's met duizelingwekkende vermogens tot een kunst verheven en heeft er daarnaast ook nog eens een handje van om zeswielige monsters op de weg te zetten. Daarnaast is Hennessey Performance de club achter auto's als de Venom GT en Venom F5. De kerstdagen liggen inmiddels weer achter ons, maar Hennessey Performance geeft nog een wijze les mee voor de kerstdagen van 2022: je kunt namelijk achterlijk hard rijden met een kerstboom op het dak.

Hennessey Performance heeft namelijk een zelfbedacht record gebroken. De Audi RS6 Avant van de vrouw van Hennessey-oprichter John Hennessey is namelijk de snelste stationwagon ooit met een kerstboom op het dak, jawel. John Hennessey en zijn kornuiten knoopten een kerstboom op het dak van de RS6 Avant en trapten de tot 811 pk opgeschroefde sparbezorger door tot een snelheid van 295 km/h. De aerodynamica verstorende vorm van de boom was hierbij natuurlijk de bijl aan de stam van een hogere topsnelheid. Het is overigens niet voor het eerst dat Hennessey een kerstboom met een rotgang over het asfalt jaagt. In 2018 haalde een tot 986 pk opgefokte Jeep Grand Cherokee Trackhawk met kerstboom op het dak een snelheid van 291 km/h. Dat record is nu aan diggelen gereden.

"Eerst keken we naar hoe hard de RS6 Avant van mijn vrouw zonder boom op het dak liep. We kwamen tot 330 km/h. Daarna begon de pret toen we een kerstboom op het dak knoopten. Tot onze verbazing bereikte de station een zeer respectabele snelheid van 295 km/h. Wie heeft er een rendier nodig als je vrouw een 811 pk sterke station heeft?" aldus John Hennessey die ongetwijfeld pret beleeft aan het hoge koldergehalte van Hennessey Performance's actie.

Onderstaande video van de succesvolle recordpoging is wat ons betreft zeker de moeite waard: