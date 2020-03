Audi RS3 Limousine strekt de benen

Net als de nieuwe A3 Sportback op uiterlijk vlak niet breekt met de vormgeving van zijn voorganger, wordt ook de nieuwe sedanversie van de A3 'gewoon weer' een A3-met-kont. Dat lijkt geen slechte keuze, daar de vormgeving van de uitgaande A3 Limousine de handen aardig op elkaar wist te krijgen. De nieuwe A3 Sportback is a gepresenteerd met een reeks TFSI- en TDI-motoren, maar op komst van de S3- en RS3-varianten moeten we nog even wachten. De RS3 Sportback is al eens in camouflagepak betrapt en ditmaal is het de nieuwe RS3 Limousine die tegen de lamp loopt.

De RS3 Limousine op deze foto's verraadt zijn ware aard niet zozeer met zijn grote lichtmetaal en aangezette spoilerwerk, het zijn vooral de twee ovale stortkokers onder de achterbumper die weggeven dat hier de absolute topversie rondgaat. De uitgaande RS3 heeft een 2,5-liter grote geblazen vijfcilinder als krachtcentrale, een machine die 400 pk en 480 Nm via alle vier de wielen op de weg brengt.

Wat de nieuwe RS3 gaat aandrijven, is nog niet helemaal helder. De liefhebber ziet de vijfcilinder natuurlijk graag terugkeren, al zou een kleinere krachtbron met elektro-ondersteuning in ieder geval op papier efficiënter zijn. Hoe de aandrijflijn er exact uit komt te zien, is dus nog even onbekend. Vast staat in ieder geval dat Audi de AMG 45 S-versies van de Mercedes-Benz A-klasse en CLA in het vizier heeft, auto's met een 421 pk sterke 2.0 onder de kap. Kijk dus niet gek op als Audi de RS3 tegen de 330 pk geeft.

De onthulling van de nieuwe RS3 Sportback verwachten we later dit jaar. Deze RS3 Limousine zal kort na de lancering van zijn hatchbackbroer volgen.