Audi RS3 Limousine gelekt

Zeer kort nadat Audi foto's van gecamoufleerde versies van de nieuw RS3 Limousine en RS3 Sportback liet zien, laat de vierdeurs van het stel zich online al zonder plakkers bekijken. Op de foto's, onder meer afkomstig van deze Instagram-pagina, is het exterieur van de RS3 Limousine al te zien. Eerlijk is eerlijk, extreem verrassend is het na het zien van de ingepakte exemplaren niet, al worden een aantal bijzondere designkeuzes optisch benadrukt door de gifgroene kleur.

Zo valt op dat Audi de RS3 Limousine, net als de grootste RS op Audi's menukaart, een zwarte omlijsting van de grille geeft. Dit mogelijk optionele designelement geeft de gespierde sedan een groot open front, al vallen de grote zwarte en ogenschijnlijk semi-dichte vlakken zowel in als naast de auto op. Ook aan de achterzijde zien we een dichte 'koelopening'. De complete zwarte strook in de achterbumper lijkt namelijk gewoon dicht te zijn. Wie goed kijkt, neemt in de koplampen al iets bijzonders waar. Zo lijkt Audi in het uitlopertje van de koplampen de ledverlichting het patroon van een finishvlag te hebben gegeven.

De aandrijflijn is een oude bekende. De nieuwe RS3's krijgen namelijk weer een geblazen vijfcilinder onder de kap. Het gaat andermaal om een 2.5 TFSI, die gekoppeld aan een S-tronic-automaat wederom 400 pk opwekt. Wel stampt de krachtbron met 500 Nm in totaal 20 Nm extra naar alle vier de wielen. Volgens de fabrikant sprint de RS3 in 3,8 seconden naar de 100 km/h. Wat dat betreft is -ie een fractie sneller dan de 421 pk sterke Mercedes-AMG A45 S. De topsnelheid van de RS3's ligt straks weer op 250 km/h. Die topsnelheid is optioneel te verhogen tot 290 km/h.

Hier lees je meer over de technische kant van de nieuwe RS3.