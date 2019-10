Audi RS3 in beeld

Na de gewone A3 en de S3 komt nu ook nog even de nieuwe Audi RS3 in gecamoufleerde vorm voorbij. De auto is visueel niet al te verrassend.

Het grootste nieuws op deze foto’s is uiteraard nog altijd het feit dat het om een derivaat van de nieuwe A3 gaat, want die auto is nog niet onthuld. Dat we in dit geval te maken hebben met de RS3, toont de auto onder meer aan met z’n ovaalvormige uitlaatpijpen. Dat typische RS-kenmerk is natuurlijk niet het enige herkenningspunt, want de auto oogt als geheel ook een stuk dikker, heeft grotere wielen en remmen en een agressieve voorbumper. Ten opzichte van de eerder gespotte S3 valt op dat die bumper nog wat agressiever oogt, met grotere luchtinlaten aan weerszijden en een grille met een opvallend grof, uniek motiefje.

Boven die grille bevindt zich de ‘brievenbus’ die we steeds vaker bij Audi’s zien. Universeel voor de A3 zijn de koplampen, die aan de onderzijde over een opvallend forse uitloper beschikken. Bij de A3 lijkt het kenmerk voorbehouden aan de RS3, zoals dat ook opgaat bij de A4 en RS4. Tot zover volop logica, maar dat stopt als je je realiseert dat iedere A1 het extra ‘gat’ (stiekem afgesloten) standaard meekrijgt.

Hoe de RS3 in technisch opzicht uit de ontwikkelingsstrijd komt, is nog even afwachten. Het huidige model beschikt over een unieke vijfcilinder met 400 pk en 480 Nm. De auto legt het daarmee in harde cijfers af tegen een concurrent als de nieuwe Mercedes-AMG A45S, die over 421 pk beschikt. De reguliere A45 blijft met 387 pk wel achter, al zijn het natuurlijk allemaal indrukwekkende cijfers. Het zou mooi zijn als Audi erin slaagt om de vijfpitter middels wat slimme aanpassingen nog één keer klaar te maken voor een volgende generatie, want anders ligt ook hier de zwaar geblazen vierpitter klaar.