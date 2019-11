Audi R8 RWD nu ook in nieuw jasje gestoken

Vorig jaar toonde Audi voor het eerst de opgefriste R8 aan de wereld. De tweede generatie van de supercar uit Ingolstadt is alweer sinds 2015 onder ons en dus vond Audi het hoog tijd voor wat modernisering. Hoe kan het ook anders; de versie met achterwielaandrijving krijgt nu dus dezelfde behandeling. Eerder werd de gelimiteerd beschikbare versie nog aangeduid als RWS, maar vanaf nu zal de auto als R8 RWD door het leven gaan. Belangrijker: het gaat ook niet langer om een beperkt leverbaar model.

Qua uiterlijk zien we, net als bij de vierwielaangedreven variant, een bredere grille met nieuw gaaswerk. Ook de inmiddels van andere modellen bekende extra gleuf boven de grille vindt zijn weg naar de R8. Het geheel oogt verder ook een stukje moderner dankzij de volledig nieuwe voorbumper met anders gevormde luchtinlaten dan voorheen. Onder de koplampen schitteren de lamellen van de 'oude' R8 nu in afwezigheid. Aan de achterzijde treffen we grotere omlijstingen van de nu ronde uitlaten, vergezeld door breder gaaswerk over de gehele breedte van de achterbumper.

Specificaties en prijs

Het nieuwe uiterlijk herbergt echter geen grote verandering op motorengebied, want nog altijd laat de V10 540 pk los op de achterwielen, 30 pk minder dan de vorig jaar vernieuwde quattro. De 5.2 FSI is gekoppeld aan een zeventraps S tronic-automaat. Een mechanisch differentieel zorgt voor de verdeling van de krachten over de achterwielen. Standaard staat de net geen 1.600 kilo wegende R8 RWD op 19 inch lichtmetaal, maar 20 inch is ook leverbaar.

Het geheel is goed voor behoorlijk wat achterwielaangedreven geweld: de 0-100-sprint is volgens Audi in 3,7 seconden voor elkaar te krijgen. De open versie van de R8 RWD, de Spyder, doet er 3,8 seconden over. De topsnelheden bedragen respectievelijk 320 km/h en 318 km/h. Wie in de markt is voor de R8 RWD hoeft niet heel lang meer te wachten. Audi brengt de auto begin volgend jaar al op de markt. Op Nederlandse prijzen wachten we nog, maar in Duitsland moet de auto als coupé minimaal €144.000 kosten. De Spyder doet daar nog €13.000 bovenop.